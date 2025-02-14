Сретение Господне 15 февраля: почему в этот день нельзя убираться и отправляться в дальнюю дорогу, народные приметы

Фото: stockphoto / Vera Tikhonova
15 февраля православные отмечают Сретение Господне, а в народной традиции этот день символизирует встречу зимы и весны. О приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».
История и значение праздника
Согласно церковному преданию, через 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли Его в Иерусалимский храм. Там их встретил 300-летний старец Симеон Богоприимец, что олицетворяет соединение Ветхого и Нового Заветов.
Главное значение праздника заключается во встрече человечества с Богом — слово «сретение» на церковнославянском означает «встреча».
В народном календаре этот день связывают с первой встречей зимы и лета. Сретение считается временем перелома сезона: с 15 февраля до 18 марта зима и весна как бы борются друг с другом, решая, какая пора вступит в свои права.
Что можно делать 15 февраля
В этот праздник верующие посвящают время молитве, посещают храм, где проходит торжественная служба, совершают добрые дела и проводят день в кругу семьи.
Сретение не относится к постным дням, поэтому можно накрыть праздничный стол.
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Традиции и обряды
Ранее в этот день освящали в храме особые свечи — «громницы». С зажжённой свечой обходили дом, а летом её зажигали во время грозы, чтобы уберечь жилище от молнии и непогоды. Также сретенскими свечами защищались от болезней.
По традиции обходили дома с иконой Сретения Господня или Спаса.
Считалось доброй приметой подать милостыню, накормить бездомных животных и птиц. Особое внимание уделяли домашнему скоту — его щедро кормили.
Фото: stockphoto / Bogdan Kurylo
Кроме того, осматривали плодовые деревья и семена, очищали ветви от снега, чтобы улучшить будущий урожай. В знак окончания зимы пекли пирожки в форме жаворонков и угощали ими детей, нуждающихся и случайных прохожих, веря, что это принесёт достаток на весь год.
Приметы и сны
По заходу солнца в Сретение определяли, насколько сильными будут оставшиеся морозы. Если перед закатом оно внезапно выглядывало из-за облаков или гор, считалось, что холода отступили. Если солнце так и не появилось, ждали Власьевские морозы 24 февраля.
Если во сне пришлось бежать или преследовать кого-то — это предвещает новые возможности.
Увидеть умершего родственника считалось добрым знаком, а его слова — важными. Неприятный сон можно нейтрализовать, если растворить соль в стакане воды и вылить в раковину.
Что нельзя делать в Сретение Господне
В этот день не принято заниматься тяжёлым трудом и бытовыми делами. Допускается только работа, связанная с благими делами, а запреты не распространяются на тех, кто трудится по долгу службы.
Фото: stockphoto / Bogdan Kurylo
Основные запреты:
- в этот день не стоит злоупотреблять спиртными напитками — это может привести к плохим последствиям.
- дальние поездки. Считалось, что отправляться в дальнюю дорогу в Сретение — плохая примета, сулящая долгую разлуку с родными;
- сквернословие и ссоры. В этот день важно сохранять миролюбие, не ругаться, не повышать голос и избегать грубых слов;
- физический труд. Домашние дела, стирку и уборку лучше выполнить заранее, так как в праздник их делать не принято. Также стоит отложить рукоделие.
Народные приметы о погоде на Сретение Господне
Сретенская погода считалась предвестницей весны. Если день выдавался тёплым и солнечным, ожидали раннюю и благоприятную весну. Напротив, снегопад в этот день предвещал сырую и слякотную весну, а мороз указывал на затяжные холода.
Приметы, связанные с осадками и ветром:
Снег, начавшийся утром 15 февраля, сулил богатый урожай, а если он пошёл только вечером — плодам предстояло созреть поздно.
Метель и вьюга означали, что хорошего урожая в этом году ждать не стоит.
Фото: stockphoto / Golga101
Ветер в Сретение предвещал обильный урожай плодовых деревьев, а капель — хороший год для пшеницы.
Иней на ветвях сулил обильный урожай картофеля.
Приметы, связанные с температурой и небом:
Оттепель указывала на скорое наступление весны.
Пасмурный день предвещал сильные морозы 24 февраля.
Ясное звёздное небо ночью означало, что весна наступит не скоро.
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Дайана Хусинова