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Сретение Господне 15 февраля: почему в этот день нельзя убираться и отправляться в дальнюю дорогу, народные приметы

Фото: stockphoto / Vera Tikhonova

Фото: stockphoto / Vera Tikhonova

15 февраля православные отмечают Сретение Господне, а в народной традиции этот день символизирует встречу зимы и весны. О приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».

История и значение праздника


Согласно церковному преданию, через 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли Его в Иерусалимский храм. Там их встретил 300-летний старец Симеон Богоприимец, что олицетворяет соединение Ветхого и Нового Заветов.



Главное значение праздника заключается во встрече человечества с Богом — слово «сретение» на церковнославянском означает «встреча».

В народном календаре этот день связывают с первой встречей зимы и лета. Сретение считается временем перелома сезона: с 15 февраля до 18 марта зима и весна как бы борются друг с другом, решая, какая пора вступит в свои права.

Что можно делать 15 февраля


В этот праздник верующие посвящают время молитве, посещают храм, где проходит торжественная служба, совершают добрые дела и проводят день в кругу семьи.

Сретение не относится к постным дням, поэтому можно накрыть праздничный стол.

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Традиции и обряды


Ранее в этот день освящали в храме особые свечи — «громницы». С зажжённой свечой обходили дом, а летом её зажигали во время грозы, чтобы уберечь жилище от молнии и непогоды. Также сретенскими свечами защищались от болезней.

По традиции обходили дома с иконой Сретения Господня или Спаса.

Считалось доброй приметой подать милостыню, накормить бездомных животных и птиц. Особое внимание уделяли домашнему скоту — его щедро кормили.

Фото: stockphoto / Bogdan Kurylo

Кроме того, осматривали плодовые деревья и семена, очищали ветви от снега, чтобы улучшить будущий урожай. В знак окончания зимы пекли пирожки в форме жаворонков и угощали ими детей, нуждающихся и случайных прохожих, веря, что это принесёт достаток на весь год.

Приметы и сны


По заходу солнца в Сретение определяли, насколько сильными будут оставшиеся морозы. Если перед закатом оно внезапно выглядывало из-за облаков или гор, считалось, что холода отступили. Если солнце так и не появилось, ждали Власьевские морозы 24 февраля.

Если во сне пришлось бежать или преследовать кого-то — это предвещает новые возможности.

Увидеть умершего родственника считалось добрым знаком, а его слова — важными. Неприятный сон можно нейтрализовать, если растворить соль в стакане воды и вылить в раковину.

Что нельзя делать в Сретение Господне


В этот день не принято заниматься тяжёлым трудом и бытовыми делами. Допускается только работа, связанная с благими делами, а запреты не распространяются на тех, кто трудится по долгу службы.

Фото: stockphoto / Bogdan Kurylo

Основные запреты:

  • в этот день не стоит злоупотреблять спиртными напитками — это может привести к плохим последствиям.
  • дальние поездки. Считалось, что отправляться в дальнюю дорогу в Сретение — плохая примета, сулящая долгую разлуку с родными;
  • сквернословие и ссоры. В этот день важно сохранять миролюбие, не ругаться, не повышать голос и избегать грубых слов;
  • физический труд. Домашние дела, стирку и уборку лучше выполнить заранее, так как в праздник их делать не принято. Также стоит отложить рукоделие.

Народные приметы о погоде на Сретение Господне


Сретенская погода считалась предвестницей весны. Если день выдавался тёплым и солнечным, ожидали раннюю и благоприятную весну. Напротив, снегопад в этот день предвещал сырую и слякотную весну, а мороз указывал на затяжные холода.

Приметы, связанные с осадками и ветром:


Снег, начавшийся утром 15 февраля, сулил богатый урожай, а если он пошёл только вечером — плодам предстояло созреть поздно.

Метель и вьюга означали, что хорошего урожая в этом году ждать не стоит.

Фото: stockphoto / Golga101


Ветер в Сретение предвещал обильный урожай плодовых деревьев, а капель — хороший год для пшеницы.

Иней на ветвях сулил обильный урожай картофеля.

Приметы, связанные с температурой и небом:


Оттепель указывала на скорое наступление весны.

Пасмурный день предвещал сильные морозы 24 февраля.

Ясное звёздное небо ночью означало, что весна наступит не скоро.

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«Как цветок»: Психолог назвала правила, помогающие сохранить романтику в отношениях
Психолог Кардиакос: любовь, как семечко, нужно подпитывать и поливать
14 февраля 2025, 11:08

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

14 февраля в мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Этот праздник стал символом романтики и любви.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что любовь — это хрупкое чувство, к которому нужно относиться бережно.

«Когда мы понимаем, что определенный цветок требует особенной заботы, мы эту заботу проявляем. Мы, например, знаем, что шелк нужно стирать на определенной температуре, чтобы он не испортился. Так же и с чувствами», — пояснила эксперт.

Она рассказала, как сохранить романтику в отношениях спустя даже долгие годы.

  • Помните про хрупкость: романтика, близость и тепло — очень ценные чувства, поэтому к ним нужно относиться с особенным трепетом.
  • Находите общее понимание и говорите с партнером на его языке любви: в чем проявляется его романтика? Для кого-то это усыпанный розами пол, а для кого-то тишина и уединение, принятие ванны с пеной.
  • Обращайте внимание на мелочи, которые делает ваш партнер, и не стесняйтесь это отмечать: принес плед, когда вы замерзли, подал руку, подарил цветы, приоткрыл дверь — постарайтесь относиться к этому не как к должному, а благодарите, подчеркивайте значимость.
  • Устраивайте маленькую романтику каждый день: семечко, как и чувство, важно каждый день поливать, чтобы выросло большое растение. Так и тут: что вы можете делать приятного для партнера каждый день или, может, несколько раз в неделю? Маленькие записочки, приятное сообщение, фотография — все, что придумаете.

  • Делайте комплименты партнеру в обществе: публичное признание нежности может быть приятно.
  • Проявляйте тактильность: держать за руку, проводить по плечу, обнимать, целовать — это очень важно. Одним поцелуем можно сказать столько, сколько не будет сказано в словах.
  • Вспоминайте, что будоражило вначале отношений: возвращайтесь к тому, от чего вы улыбались вместе. Присылайте фотографии, которые вернут вас в это совместное прошлое.
  • Устраивайте свидания: завтрак, ужин, обед, прогулка, театр, выставки. Нужно уединяться и проводить время друг с другом — это сближает.
Психолог отметила, что за романтику не стоит ждать оценки и требовать чего-то в ответ, потому что такие поступки основаны на легкости, доброте и доверии.

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Милонова возмутили скидки на «срамные товары» в День святого Валентина
14 февраля 2025, 08:59

Фото: iStock/gpointstudio

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение, что День святого Валентина стал символом регресса духовных ценностей в сторону «пошлости и меркантильности». Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что скидки на «срамные товары» и стимулирующие препараты олицетворяют коммерциализацию этого праздника.

Милонов подчеркнул, что в России существует потребность в создании органа, который мог бы выполнять функции «полиции нравов». По его словам, такой орган должен следить за соблюдением норм и правил, защищающих традиционные ценности от коммерческих поползновений.

«Все эти скидки на срамные товары, предметы нижнего белья и подманивающие капли стали символом этого праздника. Это свидетельствует о регрессе христианских ценностей в современной Западной Европе», — добавил депутат.

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#товары
#скидки
#препараты
#депутат
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Более 40% россиян не согласны с равным делением наследства между детьми
14 февраля 2025, 08:25

Фото: iStock/Elena Mishina

Согласно исследованию группы «Ренессанс Страхование», более 40% россиян отказались от идеи делить наследство поровну между детьми. Об этом пишет РБК.
В опросе, в котором приняли участие более 1,4 тыс. жителей крупных городов России старше 18 лет, выяснили, что наиболее распространенными формами наследства являются недвижимость, деньги и автомобили.

Большинство респондентов (53%) считают, что при наличии нескольких детей доля наследства должна делиться поровну. Однако 46% опрошенных придерживаются иного мнения. 39% из них считают, что приоритет следует отдавать тому ребенку, который больше всего нуждается в поддержке. Еще 7% респондентов настаивают на том, чтобы наследство оставлялось тому, с кем у человека были более близкие отношения.

В качестве наследников россияне чаще всего рассматривают детей (39%), братьев и сестер (15%), супругов (11%), родителей и близких друзей (9%), а также дальних родственников (3%).

Что касается самих объектов наследства, то на первом месте находится недвижимость: квартиры (22%) и загородные дома или дачи (15%). Деньги занимают вторую позицию с 18%, а автомобили — третью с 14%. Менее популярными вариантами стали фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).

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﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время
ЛДПР внесет законопроект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет
14 февраля 2025, 08:10

Фото: istockphoto/ANGHI

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут законопроект, предлагающий материальные выплаты супружеским парам, прожившим в официальном браке не менее 30 лет. Об этом информирует РИА Новости.
Размеры выплат составят: 30 тысяч рублей за 30 лет, 40 тысяч — за 40 лет, 50 тысяч — за 50 лет, 60 тысяч — за 60 лет и 70 тысяч — за 70 лет совместной жизни.

Авторы инициативы отметили, что подобные выплаты существуют лишь в 19 регионах России и варьируются по размеру. Также предлагается ежегодно индексировать суммы выплат и увеличивать их для жителей Крайнего Севера и районов с тяжелыми климатическими условиями.

Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
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На хоккейном матче девушка отказала парню выйти за него при всех трибунах
14 февраля 2025, 01:10

Фото: iStock/artisteer

На хоккейном матче между «Барысом» из Астаны и петербургским СКА девушка отказалась стать женой молодого человека, который сделал ей предложение при всех трибунах. Об этом пишет Starhit.
Во время паузы в игре парень встал на колено перед девушкой и предложил стать его женой. При этом оператор стадиона направил камеры на пару, а талисман команды Барсик стоял рядом с молодым человеком. В этот момент на арене заиграла песня Эда Ширана Perfect.

Несмотря на всю подготовку, при всех трибунах девушка лишь отрицательно покивала головой, что означало отказ. Парень сразу отвернулся от возлюбленной и хотел покинуть стадион. В попытках поддержать молодого человека, маскот обнял болельщика, но тот все же ушел.

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