В Даровом отпразднуют Масленицу с танцами, хороводами и балаганным театром

Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
В родовой усадьбе Достоевских Даровое в Зарайске 1 марта отпразднуют Масленицу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
«Гости Дарового в этот день смогут погрузиться в традиции XIX века. Фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер» представят старинные песни и мелодии. Развлекать больших и маленьких посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем – шутником Петрушкой. Будут организованы танцы и хороводы под народную музыку», – сообщили в министерстве.Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
Кроме того, мастера-ремесленники научат на мастер-классах делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка.
Старинными секретами масленичных блюд поделятся энтузиасты исторической кухни Hell's Kitchen Daughters. Они расскажут, что ели на праздник наши предки, дадут рецепты самых вкусных блинов.
Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
Праздник пройдёт по адресу: Московская область, Зарайск, деревня Даровое, д. 1А. Он начнётся в полдень.
Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
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