Масленица в Подмосковье 2024: как отметить и где сожгут самое высокое в стране чучело

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Масленица с древних времен считается праздником, символизирующим приход весны. В эти дни люди собираются вместе, едят блины, посещают гуляния. Какие мероприятия будут проходить в масленичную неделю в Подмосковье, и где будут сжигать соломенное чучело, читайте в материале «Радио 1».
Масленица 2024
В 2024 году Масленица началась 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Праздничной считается вся неделя перед Великим постом.
Где отметить Масленицу в Подмосковье
Народные гуляния будут продолжаться всю неделю. Жители и гости Московской области смогут посетить мастер-классы, фестивали, концерты, музеи, отведать блины и даже принять участие в состязаниях.
Масленица в Усадьбе Достоевскихг.о. Зарайск, 16 марта
Посетители усадьбы смогут погрузиться в традиции XIX века и узнать, как Масленицу справляли предки, какие существовали обычаи. В программе мероприятий: выступление ансамблей, хороводы, мастер-классы по изготовлению народной куклы, глиняной посуды и художественной росписи.
Масленица в Мелиховег.о. Чехов, с. Мелихово, 16 марта
В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдут праздничные гуляния, ярмарки, выставки и концерты. Для посетителей музея выступит Московский казачий ансамбль. Также гостям будут представлены антикварные жанровые самовары середины XIX – начала XX веков, атрибуты русского застолья и чаепития.
Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
Масленица на «Музейной фабрике пастилы»г. Коломна, 8-17 марта
Праздничная программа в честь Масленицы пройдет на Музейной фабрике в Коломне. Гостям раскроют секреты приготовления пастилы – смоквы. Лакомство можно будет продегустировать на церемонии чаепития.
Кроме того, для посетителей выступит всеобщий любимец Петрушка.
Широкая Масленица на ферме «Русский страус»г.о. Серпухов, 16 -17 марта
Масштабные масленичные гуляния с играми и конкурсами пройдут на ферме «Русский страус». Гости смогут увидеть выступление фольклорного коллектива, ярмарочные ряды со всевозможными сувенирами и продукцией фермеров. Посетителям также дадут попробовать блины, приготовленные на страусином яйце. Кульминацией дня станет сжигание чучела Масленицы.
Масленичные гуляния в усадьбе Мурановодер. Мураново, 16 - 17 марта
Для гостей подготовили выступления фольклорных коллективов на Барском лугу, исторические реконструкции, анимационные программы, интересную музейную программу, мастер-классы и фотозоны. Также посетители смогут полакомиться блинами.
Чучело Масленицы сожгут в «Горках Ленинских»г.о. Ленинский, 16 марта
Чучело-гигант в «Горках Ленинских» мастерили три недели. Понадобилось 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Чучело стало самым высоким в стране, его высота равна пятиэтажному дому.
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Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
Анастасия Хохлова