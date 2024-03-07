В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветочный патруль»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье работает цветочный патруль. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всероссийские акции «Цветочный патруль» и «8 Марта в каждый дом!» проводятся ежегодно.
Стоит отметить, что к акциям также присоединились волонтеры, СМИ, общественные организации и представители Правительства Подмосковья.
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«В Красногорске замминистра транспорта Подмосковья Виталий Резанов вместе с руководителем окружного подразделения Александром Мельниковым и автоинспекторами поздравили автоледи с наступающим праздником и подарили тюльпаны и тематические сувениры. Женщины поблагодарили автоинспекторов за проявленное внимание и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева