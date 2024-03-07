В Подмосковье до конца марта проведут около 200 ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
195 тематических ярмарок проведут более чем в 30 городских округах Московской области до конца первого весеннего месяца, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В марте мы традиционно отмечаем Масленицу и Международный женский день. В честь этих праздников будут организованы ярмарки, на которых гостей ждут различные интерактивны и угощения. На ярмарках будет представлена продукция от наших фермеров, а также различные подарки и сувениры ручной работы», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Празднику 8 Марта будет посвящено 50 подмосковных ярмарок. Более 17 ярмарок «Широкая масленица» проведут на масленичной неделе, которая в этом году приходится на 11-17 марта. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки «Товары к Великому посту», «Сделано в Подмосковье», «Дружная весна» и «Весна, сад, огород». Кроме того, в Лотошине проведут ярмарки, посвящённые Дню работника культуры и Дню работника ЖКХ.
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Лев Каштанов