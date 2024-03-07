В Подмосковье до конца марта проведут около 200 ярмарок

Владельцы автомобилей, перекрывающие подъезд мусоровозов к подмосковным контейнерным площадкам, за три зимних месяца были оштрафованы более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.