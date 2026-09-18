Масло в магазинах стало дешевле: специалисты назвали причину

18 сентября 2026, 20:35

Сливочное масло в России подешевело на 24%

Фото: Istock / Arx0nt

Сливочное масло в крупных российских торговых сетях за год подешевело на 24%. По данным АКОРТ, сейчас минимальная цена начинается от 662 рублей за килограмм. Об этом сообщает URA.RU.





Около 86% представленного на полках масла — российского производства, остальное приходится на белорусскую продукцию. При этом эксперты отмечают, что снижение цены не всегда связано только с ростом производства молока.



Аналитик аграрного рынка Леонид Холод заявил, что некоторые недобросовестные производители могут заменять молочный жир более дешевыми растительными компонентами.





«По вкусу и по цвету практически не отличить. Но это не молоко и не молочный жир», — отметил эксперт.