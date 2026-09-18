В колодце Владимирской области нашли тело женщины
В городе Петушки Владимирской области в колодце нашли тело женщины. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
На место происшествия прибыли спасатели. Они спустились в колодец и подняли тело на поверхность.
Для этого специалисты использовали трипод и специальное альпинистское снаряжение. Сейчас сотрудники профильных ведомств выясняют, как женщина оказалась в колодце и что привело к трагедии. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
До этого сообщалось о чрезвычайном происшествии в Саратовской области. Там колбаса унесла жизни трёх человек, двое из которых — дети. Ранее в Волгограде 62-летняя женщина умерла после отравления грибами.
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