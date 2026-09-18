Автоледи сбила ребёнка на пешеходном переходе в Кузбассе
В Новокузнецке автоледи сбила девочку, которая переходила улицу по пешеходному переходу, ребёнок получил серьёзные травмы.
ДТП произошло днём 17 сентября у трамвайной остановки «Рынок». По предварительным данным, легковой автомобиль проехал на красный сигнал светофора и сбил несовершеннолетнюю, переходившую дорогу в положенном месте. Отмечается, что девочка серьёзно пострадала.
«Пострадала 12-летняя девочка. Средняя степень тяжести. Доставлена в стационар», — сказали сайту VSE42.RU в Кузбасском центре медицины катастроф.
Вечером того же дня смертельная авария произошла в Ленинске-Кузнецком. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса. Так, на улице Пригородной 20-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в бордюр, после чего машину вынесло на другую полосу, где она столкнулась с грузовым автомобилем.
«Водитель ВАЗа и его 18-летний пассажир погибли на месте. Ещё двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести», — говорится в материале издания.
Позже выяснилось, что у погибшего водителя не было прав на управление автомобилем. Только в текущем году его 15 раз штрафовали за нарушения ПДД, в том числе вождение без прав, езда в нетрезвом виде и проезд на красный сигнал светофора.