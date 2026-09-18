Автоледи сбила ребёнка на пешеходном переходе в Кузбассе

18 сентября 2026, 19:27

Фото: iStock/eugenesergeev

В Новокузнецке автоледи сбила девочку, которая переходила улицу по пешеходному переходу, ребёнок получил серьёзные травмы.





ДТП произошло днём 17 сентября у трамвайной остановки «Рынок». По предварительным данным, легковой автомобиль проехал на красный сигнал светофора и сбил несовершеннолетнюю, переходившую дорогу в положенном месте. Отмечается, что девочка серьёзно пострадала.





«Пострадала 12-летняя девочка. Средняя степень тяжести. Доставлена в стационар», — сказали сайту VSE42.RU в Кузбасском центре медицины катастроф.

«Водитель ВАЗа и его 18-летний пассажир погибли на месте. Ещё двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести», — говорится в материале издания.