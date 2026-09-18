ЦИК сообщил о явке 23,54% на выборах в Госдуму
Явка избирателей на выборах в Государственную думу к 20:01 по московскому времени составила 23,54%. Такие данные озвучили в Центральной избирательной комиссии России, передает ТАСС.
Таким образом, к вечеру избирательного дня свои голоса успели отдать почти четверть избирателей. Показатель продолжает обновляться по мере поступления данных с избирательных участков и по итогам электронного голосования.
В ЦИК фиксируют общую явку по стране с учетом всех доступных способов голосования. В регионах работа избирательных участков продолжается, а избиратели могут воспользоваться своим правом голоса в установленное время.
Итоговые данные по явке станут известны после завершения голосования и обработки поступившей информации. Сейчас показатель 23,54% отражает ситуацию на 20:01 мск и впоследствии будет уточняться.
За ходом голосования продолжают следить Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели и региональные избирательные комиссии. После закрытия участков начнется подсчет голосов и подведение предварительных итогов выборов.
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