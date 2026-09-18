ЦИК сообщил о явке 23,54% на выборах в Госдуму

18 сентября 2026, 20:17

Явка на выборах в Госдуму к 20:01 мск достигла 23,54%

Фото: Istock / Semen Salivanchuk

Явка избирателей на выборах в Государственную думу к 20:01 по московскому времени составила 23,54%. Такие данные озвучили в Центральной избирательной комиссии России, передает ТАСС.