Масоны судятся с лондонской полицией после раскрытия членства полицейских в ложе

29 декабря 2025, 14:40

Фото: iStock/Lawrey

Британские масоны подали иск в суд, требуя отменить новое правило полиции Лондона, которое обязывает правоохранителей раскрывать своё членство в масонских ложах. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на судебные документы.