Масоны судятся с лондонской полицией после раскрытия членства полицейских в ложе
Британские масоны подали иск в суд, требуя отменить новое правило полиции Лондона, которое обязывает правоохранителей раскрывать своё членство в масонских ложах. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на судебные документы.
В декабре Скотленд-Ярд ввёл требование, согласно которому сотрудники полиции должны декларировать участие в любых иерархических организациях, предполагающих взаимную поддержку и защиту их членов. Под действие правила попали и масонские ложи.
Истцы считают, что новая политика является формой религиозной дискриминации в отношении полицейских-масонов. Они обвинили главу полиции Лондона Марка Роули в том, что он «выдумывает правила на ходу», а также заявили, что полиция распространяет теории заговора о влиянии масонов.
Глава Великой ложи Великобритании Адриан Марш сообщил, что слушания о временной приостановке действия правила могут пройти уже в январе. В случае удовлетворения ходатайства требование заморозят до рассмотрения дела по существу. По его словам, полиция не провела должных консультаций перед введением нововведения.
В пресс-службе Скотленд-Ярда заявили, что готовы отстаивать свою позицию в суде. По информации источников, новое правило появилось на фоне внутреннего дисциплинарного расследования, предположительно связанного с масонством.
