В Турции задержан великий магистр масонской ложи по подозрению в коррупции

Действующий великий магистр «Великой ложи вольных и принятых масонов Турции» Ремзи Санвер задержан в рамках антикоррупционного расследования, связанного с деятельностью крупного турецкого холдинга Can Holding. Об этом сообщает телеканал NTV.



Санвер оказался в списке подозреваемых во второй волне задержаний по этому делу. Операции прошли сразу в нескольких провинциях Турции, при этом некоторые фигуранты расследования могут находиться за пределами страны.

Во время обысков в офисах и квартирах подозреваемых изъяты документы и цифровые носители. Отмечается, что Санвер является главой масонской организации Турции, однако официально не уточняется, в чем именно его подозревают.

Первая волна задержаний прошла в начале сентября. Тогда прокуратура сообщала, что в рамках Can Holding действовала преступная организация, занимавшаяся мошенничеством, уклонением от налогов, отмыванием доходов и незаконными финансовыми переводами.

После начала расследования под государственный контроль перешли медиаструктуры холдинга, включая телеканалы Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor и аффилированные рекламные и радиокомпании. В энергетических и строительных подразделениях введено внешнее управление.

Ремзи Санвер родился в Стамбуле в 1970 году. Он окончил Босфорский университет, где получил докторскую степень по экономике, и занимал пост ректора Стамбульского университета Бильги с 2011 по 2015 год. В масонскую ложу его приняли в 1991 году, впервые возглавил её в 2010 году, а в 2023-м его переизбрали.

