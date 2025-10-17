В Турции задержан великий магистр масонской ложи по подозрению в коррупции

17 октября 2025, 12:43

Фото: iStock/Adobest

Действующий великий магистр «Великой ложи вольных и принятых масонов Турции» Ремзи Санвер задержан в рамках антикоррупционного расследования, связанного с деятельностью крупного турецкого холдинга Can Holding. Об этом сообщает телеканал NTV.