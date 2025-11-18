В Петербурге мужчина отдал 666 666 рублей за «выкуп души» у масона

18 ноября 2025, 13:01

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге местный житель отдал 666 666 рублей и мотоцикл Harley Davidson за «выкуп души» у так называемого «Масонского ордена». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.