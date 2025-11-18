В Петербурге мужчина отдал 666 666 рублей за «выкуп души» у масона
В Санкт-Петербурге местный житель отдал 666 666 рублей и мотоцикл Harley Davidson за «выкуп души» у так называемого «Масонского ордена». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, мужчину через Telegram пригласили в тайное сообщество вымышленного ордена и заставили проходить ряд обрядов-посвящений. Всё выглядело убедительно: в помещении была соответствующая атрибутика, горели свечи, стояли книги с эзотерической литературой, а новичков ставили на колени и зачитывали «посвятительные» тексты.
Когда потерпевший решил покинуть орден, куратор потребовал оплатить «выкуп души», иначе ее проклянут. Следуя инструкциям, мужчина оставил 666 666 и 66 666 рублей в книге эзотерического содержания в книжном магазине «Буквоед» на Невском проспекте и передал Harley Davidson по договору купли-продажи. Общий ущерб составил 2 233 332 рубля.
Обвиняемый «лидер масонов» Никита Борецкий ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за участие в драке. Уголовное дело по статье «мошенничество» передано в суд для рассмотрения по существу.
