Масштаб ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признали федеральным
Чрезвычайной ситуации в связи с массовой гибелью урожая в Ростовской области присвоили федеральный характер. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь на встрече с руководителями сельхозпредприятий Цимлянского района, передает пресс-служба правительства региона.
Из-за аномальных погодных условий в Ростовской области значительные потери понесли сельскохозяйственные угодья. Около 1 миллиона гектаров посевов либо погибли, либо пострадали. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации был введен в 43 районах области из-за заморозков и в 27 районах из-за засухи.
Полностью уничтожены посевы на площади 203 тысячи гектаров. Более 550 сельскохозяйственных предприятий оказались затронуты этой ситуацией. По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства, ущерб составил свыше 4 миллиардов рублей. Однако окончательная сумма может возрасти, так как процесс оценки потерь продолжается в пяти районах области.
