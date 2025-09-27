Масштаб ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признали федеральным

27 сентября 2025, 15:59

Слюсарь: ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признана федеральной

Фото: iStock/JJ Gouin

Чрезвычайной ситуации в связи с массовой гибелью урожая в Ростовской области присвоили федеральный характер. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь на встрече с руководителями сельхозпредприятий Цимлянского района, передает пресс-служба правительства региона.