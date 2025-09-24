Спрос на муку в Подмосковье вырос на 8%
В Московской области вырос спрос на пшеничную муку: в августе 2025 года показатель увеличился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы производства региона позволяют полностью удовлетворить потребности покупателей, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
За семь месяцев 2025 года предприятия Подмосковья выпустили более 179 тысяч тонн продуктов из зерновых и растительных культур. Региональные производители обеспечивают 10,6% всего объема муки в Центральном федеральном округе и 3,3% общероссийского выпуска.
Лидерами отрасли остаются АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агроцентрсбыт» и ООО «Подольский мукомольный завод».
Стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. В 2024 году Московская область произвела 314,6 тысячи тонн муки.
