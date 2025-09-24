Спрос на муку в Подмосковье вырос на 8%

24 сентября 2025, 19:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области вырос спрос на пшеничную муку: в августе 2025 года показатель увеличился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы производства региона позволяют полностью удовлетворить потребности покупателей, сообщили в подмосковном Минсельхозе.