Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Масштабная акция «Бессмертный полк» состоялась в Мадриде

Масштабная акция «Бессмертный полк» состоялась в Мадриде

В Мадриде прошел самый масштабный «Бессмертный полк» в Европе
Фото: istockphoto/Ekaterina Senyutina

Фото: istockphoto/Ekaterina Senyutina

Самое масштабное шествие «Бессмертного полка» в Европе состоялось в испанском Мадриде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий. Организаторы считают, что по центральным улицам столицы Испании прошли примерно три тысячи человек. Маршрут начался у площади Аточа рядом с главным городским железнодорожным вокзалом и пролегал по историческим улицам.
«Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила и для наших бабушек, и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше», — сказал журналистам участник Андрей.
Многие приходили с детьми, безопасность присутствующим обеспечили полицейские. Организаторы уточнили, что маршрут в этом году длиннее.

Первый «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске, а со следующего года стал всероссийским.

Читайте также:

«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан

Росгвардейцы провели парад у дома ветеранов в честь Дня Победы

Онлайн-энциклопедия «Рувики» представила обширную базу героев СССР и России
#мир
#испания
#новости
#день победы
#бессмертный полк
Екатерина Мизулина потребовала проверить студию в Курске, где танцевали на пилоне под «Катюшу»
Мизулина потребовала проверить студию из-за танцев на шесте под «Катюшу»
11 мая 2025, 14:09

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале потребовала проверить студию из Курской области, которая опубликовала ко Дню Победы видеоролик с женщинами, танцующими на шестах в камуфляжной форме под песню «Катюша».
Мизулина подчеркнула, что данный ролик возмутил местных жителей, которые посчитали подобное поведение осквернением памяти советских солдат. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что поддерживает курян и считает такие видео особенно неуместными в период, когда многие в Курской области оказались без домов из-за вторжения ВСУ.

«Думаю, что правоохранительные органы просто обязаны дать правовую оценку подобному контенту», — заключила Мизулина.

Читайте также:

Задержана организатор гонок, в результате которых погибла 17-летняя девушка

На Украине задержали девушку, слушавшую песню «День Победы»

93-летний мужчина отдал мошенникам более 17 млн рублей
#видео
#день победы
#всу
#солдат
#екатерина мизулина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла бывшая журналистка РБК
Умерла журналистка-иноагент Ирина Панкратова*
11 мая 2025, 13:57

Ирина Панкратова* (Фото: Instagram**/pira_ra)

Бывшая журналистка РБК иноагент Ирина Панкратова* скончалась на 39-м году жизни.
«…Панкратова* была журналистом-расследователем, (…) работала в журнале РБК и «Деловом Петербурге». Она не раз становилась лауреатом премии «Редколлегия», — сказано в публикации РБК.

По словам коллег, у почившей журналистки было тяжелое заболевание, с которым она боролась несколько месяцев.

В 2008 году Панкратова* окончила журналистский факультет СПбГУ. В 2019 году стала ведущим журналистом в запрещенном в России издании. Кроме того, писала для нежелательных в России организаций и иноагентов. Аудитория в соцсетях Панкратовой* насчитывает более тысячи подписчиков.

Читайте также:

Журналистка-иноагент Таратута* объявлена в розыск

«Отметка в паспорте»: В России могут ввести замену статусу иноагента

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*

*Признаны иноагентами в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#иноагенты
#иностранный агент
#журналисты
#новости
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За майские праздники 16 россиян выиграли не менее миллиона рублей в лотерее
В майские праздники 16 россиян выиграли крупные суммы в лотерее
11 мая 2025, 13:44

Фото: iStock/LeventKonuk

Организаторы «Мечталлион» отчитались о победителях за майские праздники. Праздничный тираж лотереи был посвящен Дню Победы.
Общий призовой фонд составлял более 80 миллионов рублей. В розыгрыше зафиксировано 16 победителей, которые выиграли не менее одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Московской, Иркутской, Костромской, Тверской, Ульяновской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе.

На этой неделе стало известно о крупном лотерейном выигрыше в Дагестане. Местная жительница выиграла более 42 млн рублей. Женщина призналась, что первоначально подумала, что ее выигрыш составил 42 тысячи рублей. Многодетная мать теперь планирует приобрести жилье.

Читайте также:

Москву предупредили о возвращении октября в мае

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей бывшей клинике

Шелковый потолок и шуба за миллион долларов: Валерия и Пригожин показали свою квартиру
#майские праздники
#билеты
#лотерея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москву предупредили о возвращении октября в мае
В Москву возвращается осенняя погода
11 мая 2025, 11:43

Фото: iStock/Germanovich

Москве в мае грозит осенняя погода. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в столице в начале следующей недели.
Специалист предупредил москвичей о дожде, не исключен и мокрый снег.

«В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег. В понедельник будет пасмурно и аномально холодно», — сказал Тишковец РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать, что последний месяц весны будет жарким.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье в мае будут под прессом северо-восточного ветра. Таким образом, действительно теплые дни стоит ожидать лишь в середине месяца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей бывшей клинике

Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках

Шелковый потолок и шуба за миллион долларов: Валерия и Пригожин показали свою квартиру
#подмосковье
#москва
#снег
#новости
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт призвала не шутить с мошенниками
Храпунова: шутить с мошенниками нельзя, потому что они собирают любые данные
11 мая 2025, 11:19

Фото: istockphoto/Diy13

Не стоит шутить с мошенниками, вступая в диалог, поскольку они собирают любую информацию для своих последующих схем. Об этом заявила ТАСС эксперт Алла Храпунова.
«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», — прокомментировала она.
По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка», аферисты могут записать голос и интонацию для дальнейшего обмана.

«По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных — не стоит давать их в руки мошенников. Кладите трубку вовремя», — добавила собеседница.

По данным ФСБ, в России в 2024 году зарегистрировано свыше 640 тысяч дистанционных афер. Кроме того, в СМИ периодически появляется ​информация о новых уловках мошенников.

Читайте также:

Мошенники выманили у пенсионера из Дмитрова сбережения и заставили продать авто

Жителей Воскресенска научили вычислять телефонных мошенников

Подмосковная прокуратура предупредила о мошенничестве с выплатами ко Дню Победы
#мир
#россия
#мошенники
#новости
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате