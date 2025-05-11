Масштабная акция «Бессмертный полк» состоялась в Мадриде

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Самое масштабное шествие «Бессмертного полка» в Европе состоялось в испанском Мадриде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий. Организаторы считают, что по центральным улицам столицы Испании прошли примерно три тысячи человек. Маршрут начался у площади Аточа рядом с главным городским железнодорожным вокзалом и пролегал по историческим улицам.
«Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила и для наших бабушек, и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше», — сказал журналистам участник Андрей.Многие приходили с детьми, безопасность присутствующим обеспечили полицейские. Организаторы уточнили, что маршрут в этом году длиннее.
Первый «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске, а со следующего года стал всероссийским.
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Никита Кротов