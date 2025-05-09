«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан

Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel
В Израиле участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который хотел сорвать шествие. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент произошёл в Хайфе. Проукраинский активист пытался сорвать акцию, придя с плакатом, на котором было написано: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».
Участники шествия оперативно среагировали на неадекватно настроенного мужчину и толкнули его в фонтан.
После произошедшего другой русский мужчина попытался прогнать «бандеровцев» с шествия.
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Участники шествия оперативно среагировали на неадекватно настроенного мужчину и толкнули его в фонтан.
«Вон отсюда, тварь! Вон отсюда, тварь!», – кричали провокатору участники шествия.Мужчина от падения не пострадал, но сильно промок.
После произошедшего другой русский мужчина попытался прогнать «бандеровцев» с шествия.
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Анастасия Чинкова