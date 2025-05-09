Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан

«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан

В Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан
Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel

Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel

В Израиле участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который хотел сорвать шествие. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент произошёл в Хайфе. Проукраинский активист пытался сорвать акцию, придя с плакатом, на котором было написано: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».

Участники шествия оперативно среагировали на неадекватно настроенного мужчину и толкнули его в фонтан.

«Вон отсюда, тварь! Вон отсюда, тварь!», – кричали провокатору участники шествия.
Мужчина от падения не пострадал, но сильно промок.

После произошедшего другой русский мужчина попытался прогнать «бандеровцев» ​с шествия.

Читайте также:

Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая

Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»

«Мы ничего не боимся»: глава Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам
#фонтан
#инцидент
#мужчина
#израиль
#бессмертный полк
#киев
Подорвавшийся на мине российский боец Велес рассказал о своём первом ранении
09 мая 2025, 13:09

Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel

Боец Вооружённых Сил России с позывным «Велес», подорвавшийся на мине в Херсонской области вместе со своим товарищем с позывным «Есаул» и записавший видео в ожидании эвакуации, рассказал о своём первом тяжёлом ранении.
«Вражеский танк начал «разбирать» нашу полосу и сделал ровно 12 выстрелов. 12-й выстрел пришелся рядом с моим окопом. Осколочный фугасный снаряд. Меня на ящик откинуло. У меня был «прошит» череп насквозь. Там стоят сейчас две пластины — спереди и сзади. По сути, я не должен был выжить», — сказал боец корреспонденту RT.
Он рассказал, что прошёл двухгодичный курс реабилитации, а потом снова вернулся на специальную военную операцию.

Ранее сообщалось, что Велес вместе со своим боевым товарищем Есаулом подорвался на мине и записал прощальное видео. Велес лишился ноги, а Есаул умер от потери крови.

Читайте также:

Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая

Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе

«На её глазах расстреляли маму»: Мария Горбань впервые встретила День Победы без любимого человека
#сво
#видео
#боец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ попытались несколько раз прорвать границу в Курской и Белгородской областях
ВСУ попытались четыре раза прорвать границу в Курской и Белгородской областях
09 мая 2025, 13:08

Фото: iStock/Valerii Heorhiian

За время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки прорыва границы России в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что, сегодня, в День Победы, ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание правительства региона.

Напомним, что перемирие действует с 0:00 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.

Читайте также:

Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая

Депутат Дубинский: Зеленский относится к украинцам как к скоту, идущему на убой

В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами
#россия
#украина
#нарушения
#всу
#зеленский
#минобороны рф
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая
Неизвестные сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому в Одессе
09 мая 2025, 12:42

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе. Это произошло в ночь на 9 мая, пишут украинские СМИ.
Накануне Дня Победы неизвестные сорвали памятную табличку на памятнике. При этом власти города и местная полиция не делали официальных заявлений о произошедшем.

Напомним, что весной 1944 года советские военные под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу во время успешного наступления 3-го Украинского фронта. Наступательная операция являлась частью нескольких крупных побед Красной армии на юге, завершив освобождение Одессы от немецко-румынской оккупации.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области. Атака не оказала влияния на проведение праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, которые проводятся в штатном режиме.

Читайте также:

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года

Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания

«Мы ничего не боимся»: глава Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам
#одесса
#полиция
#вандализм
#памятник
#9 мая
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде дрон ВСУ атаковал здание правительства
09 мая 2025, 10:26

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание правительства Белгородской области.
Как сообщает в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, проводятся по плану с учётом принятых мер максимальной безопасности.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. Оно действует с нуля часов 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.

Читайте также:

Депутат Дубинский: Зеленский относится к украинцам как к скоту, идущему на убой

В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами

Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»
#дмитрий песков
#Вячеслав Гладков
#рф
#белгородская область
#всу
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Дубинский: Зеленский относится к украинцам как к скоту, идущему на убой
09 мая 2025, 02:43

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский относится к украинцем как к скоту, идущему на убой. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе «сорока тысяч». Просто нужна новая «поставка» как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой», — заявил Дубинский.

Свои слова депутат объяснил тем, что Владимир Зеленский заставляет граждан воевать за уже проданные ресурсы. Это глава киевского режима выдает под видом «поставки».

Читайте также:

В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами

В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира

Украина «негласно» присоединилась к объявленному Путиным перемирию
#украина
#депутат
#владимир зеленский
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате