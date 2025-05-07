Росгвардейцы провели парад у дома ветеранов в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии
В рамках Всероссийской патриотической акции сотрудники и руководство Главного управления Росгвардии по городу Москве организовали парад у дома ветеранов Великой Отечественной войны — полковника милиции в отставке Михаила Пучкова и труженика тыла, старшины милиции в отставке Ивана Гапонова. Торжественное мероприятие прошло в поселке Акулово, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии.
В параде приняли участие представители руководства московского главка Росгвардии, включая заместителя начальника отдела по военно-политической работе полковника полиции Дмитрия Тесленко и начальника Управления вневедомственной охраны по Москве полковника полиции Александра Романенко.
Кроме того, присутствовали председатели ветеранских организаций. Они поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, подчеркнув их мужество и значительный вклад в победу над фашизмом.
Тесленко подчеркнул, что в нынешней непростой обстановке пример героизма ветеранов особенно ценен для личного состава Росгвардии.
Под звуки военного марша перед окнами дома ветеранов прошли знаменная группа и парадные расчёты вневедомственной охраны и курсантов колледжа имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Михаил Пучков наблюдал за происходящим из окна своей квартиры. По его словам, он ощутил искреннюю признательность и внимание со стороны гостей.
После парада сотрудники Росгвардии и приглашённые артисты исполнили песни времён войны. В завершение мероприятия ветеранам были вручены памятные подарки. Ветераны поблагодарили организаторов за тёплую встречу и внимание, подчеркнув важность подобных акций для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.
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Кроме того, присутствовали председатели ветеранских организаций. Они поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, подчеркнув их мужество и значительный вклад в победу над фашизмом.
Тесленко подчеркнул, что в нынешней непростой обстановке пример героизма ветеранов особенно ценен для личного состава Росгвардии.
Под звуки военного марша перед окнами дома ветеранов прошли знаменная группа и парадные расчёты вневедомственной охраны и курсантов колледжа имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Михаил Пучков наблюдал за происходящим из окна своей квартиры. По его словам, он ощутил искреннюю признательность и внимание со стороны гостей.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии
После парада сотрудники Росгвардии и приглашённые артисты исполнили песни времён войны. В завершение мероприятия ветеранам были вручены памятные подарки. Ветераны поблагодарили организаторов за тёплую встречу и внимание, подчеркнув важность подобных акций для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.
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Дайана Хусинова