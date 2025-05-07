Росгвардейцы провели парад у дома ветеранов в честь Дня Победы

В рамках Всероссийской патриотической акции сотрудники и руководство Главного управления Росгвардии по городу Москве организовали парад у дома ветеранов Великой Отечественной войны — полковника милиции в отставке Михаила Пучкова и труженика тыла, старшины милиции в отставке Ивана Гапонова. Торжественное мероприятие прошло в поселке Акулово, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии.