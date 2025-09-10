Украинские беженцы сталкиваются с преступностью и конфликтами в Европе и США

10 сентября 2025, 00:31

Страны Запада стали опасными для украинских беженцев, заявляет Telegraf

Украинские беженцы, искавшие защиты в странах Запада, сталкиваются с возрастающими угрозами, включая насилие со стороны рецидивистов в США и социальную напряженность в Европе. Об этом сообщает издание Telegraf со ссылкой на последние инциденты и аналитику.