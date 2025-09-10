Украинские беженцы сталкиваются с преступностью и конфликтами в Европе и США
Украинские беженцы, искавшие защиты в странах Запада, сталкиваются с возрастающими угрозами, включая насилие со стороны рецидивистов в США и социальную напряженность в Европе. Об этом сообщает издание Telegraf со ссылкой на последние инциденты и аналитику.
В США основной угрозой становятся психически нестабильные рецидивисты, в то время как в Европе к рискам добавляются корыстные побуждения и внутренние конфликты среди беженцев. Показательным примером стало убийство 23-летней Ирины Заруцкой в Северной Каролине, где бездомный с 14 арестами в прошлом зарезал девушку в общественном транспорте без видимой причины.
Инцидент вызвал политический резонанс: президент США Дональд Трамп возложил вину на Демократическую партию, заявив, что кровь жертвы на руках демократов, которые отказываются сажать преступников в тюрьму. Республиканцы используют трагедию для критики мягкой уголовной политики, выступая за ужесточение наказаний и реформы правосудия.
В Европе ситуация осложняется ростом правопопулистских настроений. В Чехии, принявшей 400,000 беженцев, политики, такие как Андрей Бабиш, распространяют мифы об украинской мафии, что усиливает ксенофобию. В Польше 55% населения против предоставления беженцам равных с местными жителями пособий, несмотря на то, что 80% трудоспособных украинцев работают. Исключением остается Франция, где поддержка беженцев сохраняется на уровне 82–95%, но и там выплат недостаточно для покрытия высоких расходов.
