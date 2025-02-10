Украинские беженцы массово переезжают из Польши в ФРГ ради высоких соцвыплат

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Беженцы из Украины массово переезжают из Польши в Германию. Об этом пишет inPoland, ссылаясь на данные Европейского статистического бюро (Евростат).
«Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек. Согласно отчету Евростата, на конец 2024 года в Германии проживает более 1,14 миллиона украинских граждан», — говорится в статье.
При этом отмечается, что в Польше число беженцев из Украины снизилось до порядка 983 тысяч человек, когда еще в 2022 году там проживало не менее 1,3 миллиона украинцев.
Издание поясняет, что в Германии для беженцев предусмотрен более высокий уровень зарплат и социальных выплат, а также предоставляются качественные медицинские услуги.
Так, по данным немецкого правительства, в августе 2024 года в стране жили около 1,3 миллиона беженцев, из которых всего 266 тысяч работали, еще 100 тысяч посещали языковые и интеграционные курсы. Остальные жили за счет пособия по безработице.
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