В Норвегии пьяные украинские беженцы жестоко избили парня за русскую речь

30 июля 2025, 17:25

В Норвегии пьяные украинцы напали на русскоязычную семью

Фото: Istock/LightFieldStudios

30 июля в норвежском городе Драммен двое украинских беженцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напали на 20-летнего молодого человека и его 50-летнюю мать, которые разговаривали на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Люди!».





Два подвыпивших мужчины принялись освистывать пару, крича «русские террористы», а затем внезапно напали на парня и начали его избивать. Когда женщина попыталась защитить своего сына, агрессоры избили и её.



Нападавших мужчин арестовали, а потерпевших доставили в больницу с порезами и переломами. Отмечается, что избитый парень родился и вырос в Норвегии.



Журналист Анатолий Шарий прокомментировал произошедшее.

«Печально и шокирующе, что люди, которые сами бежали от войны и конфликта, сеют страх и насилие в стране, в которой они искали безопасности», — заявил он.

