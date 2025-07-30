В Норвегии пьяные украинские беженцы жестоко избили парня за русскую речь
В Норвегии пьяные украинцы напали на русскоязычную семью
30 июля в норвежском городе Драммен двое украинских беженцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напали на 20-летнего молодого человека и его 50-летнюю мать, которые разговаривали на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Люди!».
Два подвыпивших мужчины принялись освистывать пару, крича «русские террористы», а затем внезапно напали на парня и начали его избивать. Когда женщина попыталась защитить своего сына, агрессоры избили и её.
Нападавших мужчин арестовали, а потерпевших доставили в больницу с порезами и переломами. Отмечается, что избитый парень родился и вырос в Норвегии.
Журналист Анатолий Шарий прокомментировал произошедшее.
«Печально и шокирующе, что люди, которые сами бежали от войны и конфликта, сеют страх и насилие в стране, в которой они искали безопасности», — заявил он.Шарий добавил, что беженцы с большой вероятностью нигде не работают и паразитируют на деньги норвежских налогоплательщиков.