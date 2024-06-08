Массовые мероприятия отменили в Северной Осетии после атаки ВСУ

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В Северной Осетии после атаки беспилотников был создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале.
Он отмечен, что в целях безопасности в Моздокском районе были отменены все массовые мероприятия.
Кроме того, были зафиксированы незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.
Местные жители не пострадали.
Напомним, что в субботу утром украинские войска предприняли попытку атаки военного аэродрома в городе Моздок в Северной Осетии. Средствами ПВО все объекты были успешно ликвидированы.
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Кроме того, были зафиксированы незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.
Местные жители не пострадали.
Напомним, что в субботу утром украинские войска предприняли попытку атаки военного аэродрома в городе Моздок в Северной Осетии. Средствами ПВО все объекты были успешно ликвидированы.
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Анастасия Чинкова