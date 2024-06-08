Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности

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Средства ПВО в субботу сбили три беспилотника ВСУ, следовавшие на военный аэродром в Северной Осетии – Алании.
Об атаке на регион и последствиях обстрела расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию
Минобороны России сообщило, что украинские войска предприняли попытку атаки военного аэродрома в городе Моздок. С украинской территории были выпущены три БПЛА самолётного типа. Средства ПВО успешно ликвидировали объекты.
Пострадавшие и разрушения
Глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале, что в результате атаки есть незначительные разрушения и возгорания, которые оперативно ликвидируются. Местные жители не пострадали.
Меры обеспечения безопасности
После попытки ВСУ атаковать территорию республики Меняйло принял решение об отмене всех массовых мероприятий для обеспечения безопасности граждан.
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ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию
Минобороны России сообщило, что украинские войска предприняли попытку атаки военного аэродрома в городе Моздок. С украинской территории были выпущены три БПЛА самолётного типа. Средства ПВО успешно ликвидировали объекты.
Пострадавшие и разрушения
Глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале, что в результате атаки есть незначительные разрушения и возгорания, которые оперативно ликвидируются. Местные жители не пострадали.
Меры обеспечения безопасности
После попытки ВСУ атаковать территорию республики Меняйло принял решение об отмене всех массовых мероприятий для обеспечения безопасности граждан.
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Анастасия Чинкова