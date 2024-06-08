Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях после атаки беспилотников ВСУ

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После атаки украинского беспилотника на город Моздок в Северной Осетии есть незначительные разрушения и возгорания. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО были сбиты три беспилотника, запущенные со стороны Украины. Они должны были обстрелять военный аэродром в Моздоке.
Меняйло сообщил, что в результате попытки обстрела наблюдаются незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.
Местные жители не пострадали.
В регионе был создан оперативный штаб, а все службы приведены в решим повышенной готовности.
В целях обеспечения безопасности в Моздокской районе Северной Осетии отменили все массовые мероприятия.
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Меняйло сообщил, что в результате попытки обстрела наблюдаются незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.
Местные жители не пострадали.
В регионе был создан оперативный штаб, а все службы приведены в решим повышенной готовности.
В целях обеспечения безопасности в Моздокской районе Северной Осетии отменили все массовые мероприятия.
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Анастасия Чинкова