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Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях после атаки беспилотников ВСУ

Глава Северной Осетии Меняйло: незначительные разрушения есть после атаки ВСУ
08 июня 2024, 14:38
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

После атаки украинского беспилотника на город Моздок в Северной Осетии есть незначительные разрушения и возгорания. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО были сбиты три беспилотника, запущенные со стороны Украины. Они должны были обстрелять военный аэродром в Моздоке.

Меняйло сообщил, что в результате попытки обстрела наблюдаются незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.



Местные жители не пострадали.

В регионе был создан оперативный штаб, а все службы приведены в решим повышенной готовности.

В целях обеспечения безопасности в Моздокской районе Северной Осетии отменили все массовые мероприятия.

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#беспилотник
#всу
#атака
#россия
#пво
Названа предположительная точка запуска беспилотников ВСУ в Северную Осетию
Полковник Алехин: ВСУ могли запустить дроны по Северной Осетии из Одессы
08 июня 2024, 15:41

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Северную Осетию, могли быть запущены из Одессы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил полковник запаса Геннадий Алехин.
Также эксперт предположил, что при атаке на регион ВСУ могли использовать беспилотники Ту-141 «Стриж». Такие дроны способны преодолевать расстояние до тысячи километров и сбрасывать боеприпасы.

По словам Алехина, этот тип беспилотника мог использоваться комплексно к дронами поменьше, например, «Лелекой» и «Фурией».

Учитывая их возможности, запуск мог быть осуществлён с территории Одесской области, предположил специалист.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, следовавшие в сторону военного аэродрома в Моздоке в Республике Северная Осетия – Алания. Это первая попытка украинских войск атаковать этот регион.

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Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях после атаки беспилотников ВСУ
#беспилотник
#всу
#одесса
#атака
#россия
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Появились новые подробности увольнения Залужного с поста главкома ВСУ
Times: Ермак организовал увольнение Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
08 июня 2024, 15:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Times.
Согласно мнению военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом, по этой причине он организовал увольнение последнего. Уточняется, что главу офиса Владимира Зеленского также обвиняют в увольнении бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По словам украинских чиновников, Ермак является спорной ​политической фигурой. Они утверждают, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеруи его должностные полномочия сильно превышают полномочия других политиков на Украине.

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#зеленский
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#всу
#украина
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Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о «шахматной партии», в которой победит ВС РФ
Алаудинов рассказал о работе спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении
08 июня 2024, 15:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал о работе отрядов спецназа на Харьковском направлении.
Решение о переброске в Харьковскую область части отрядов спецназа «Ахмат» было принято в конце мая. ВСУ, не имеющие сил для противостояния российским подразделениям, обстреливают населённые пункты, заведомо зная об отсутствии там военнослужащих.

По словам Алаудинова, на всех участках данного направления имеются снайперские пары и FPV-расчёты «Ахмата», поэтому работа ведётся слаженно.

Командир спецназа оценил уровень подготовки подразделений ВСУ на три балла из пяти, подчеркнув, что на некоторых участках фронта бойцы подготовлены на четыре балла.

Говоря о поддержке ВСУ со стороны стран НАТО, Алаудинов отметил, что российская армия изучила натовскую тактику и нашла способы противостояния ей. Также он подчеркнул, что тактика ВС РФ более результативная и выработанная во всех аспектах.

«Ахмат» не боится контрнаступления ВСУ. Мы его ждём», – заявил Алаудинов в материале для RT.
В настоящее время, по его словам, российские войска готовятся к последнему бою, который завершит СВО. Это будет «шахматная партия», в которой победу одержит Россия.

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#всу
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Переживший покушение премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России
Фицо: разрешая Украине бить по России, Запад хочет обострить конфликт
08 июня 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр республики Роберт Фицо написал в соцсети, что согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, говорят о желании обострить конфликт.
По словам Фицо, Словакия не будет участвовать в подобных авантюрах. Премьер-министр отметил, что 8 июня проголосовал на выборах в Европарламент, которые проходят в Словакии.

Политик призвал избирать таких парламентариев, которые поддерживают мирные инициативы, а не продолжение военного противостояния.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.

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В ЛНР объявили 8 июня днем траура по погибшим в результате удара ВСУ
Глава ЛНР Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам обстрела Луганска
08 июня 2024, 14:29

Фото: iStock/AnnMaySnz

Глава региона Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что в Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим от удара украинской армии по Луганску.
По словам Пасечника, по всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ЛНР и ее муниципальных образований. Все развлекательные мероприятия в регионе также отменены.

Ранее сообщалось, что количество погибших после ракетного удара украинских боевиков по жилому дому в Луганске выросло до шести человек.

Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.

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#погибший
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СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области
08 июня 2024, 14:21

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после обстрела села Садовое в Херсонской области. Об этом ведомство сообщало в своем Telegram-канале.
Уточняется, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил «оперативно и поименно» установить каждого, кто отдавал приказ об атаке и кто исполнил данное преступное указание. Согласно информации ведомства, скончались 22 человека, еще 15 человек пострадали.

СК РФ также даст правовую оценку совершенным действиям.

Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.

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#погибший
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Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над территорией Северной Осетии
08 июня 2024, 14:19

Фото: iStock/sommersby

Средства ПВО в субботу сбили три беспилотника ВСУ, следовавшие на военный аэродром в Северной Осетии – Алании.
Об атаке на регион и последствиях обстрела расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию

Минобороны России сообщило, что украинские войска предприняли попытку атаки военного аэродрома в городе Моздок. С украинской территории были выпущены три БПЛА самолётного типа. Средства ПВО успешно ликвидировали объекты.

Пострадавшие и разрушения

Глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале, что в результате атаки есть незначительные разрушения и возгорания, которые оперативно ликвидируются. Местные жители не пострадали.

Меры обеспечения безопасности

После попытки ВСУ атаковать территорию республики Меняйло принял решение об отмене всех массовых мероприятий для обеспечения безопасности граждан.

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Медведев видит признание эффективности в требовании соросовским НПО его ареста
08 июня 2024, 14:02

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х, что обращение НКО в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на его арест свидетельствует об эффективности борьбы России с неонацистами на Украине.
Медведев отметил, что ему приятно получать признание эффективности усилий против неонацистского киевского режима от финансируемой миллиардером Джорджем Соросом НКО. Согласно мнению политика, такие организации — это пособники террористов, которые совершили атаку на Луганск, в результате чего пострадали 60 человек.

Напомним, 7 июня текущего года FIDH потребовала от МУС выдать ордер на арест Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых представителей российских СМИ.

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Минобороны: ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон
08 июня 2024, 13:44

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS и 71 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что также была поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей противника П-18 и ликвидированы скопления живой силы и военной техники украинской армии в 104-х районах.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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