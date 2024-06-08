Появились кадры сбитых над Северной Осетией беспилотников ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В сети появились кадры сбитых украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать территорию Северной Осетии. Фото публикует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что от дронов остались только моторы. Сами объекты в результате удара системы ПВО разлетелись на множество обломков.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в субботу в 08:40 мск была пресечена попытка атаки территории Республики Северная Осетия – Алания с помощью беспилотника.
Кроме того, в ведомстве отметили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над семью регионами России.
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Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в субботу в 08:40 мск была пресечена попытка атаки территории Республики Северная Осетия – Алания с помощью беспилотника.
Кроме того, в ведомстве отметили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над семью регионами России.
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Анастасия Чинкова