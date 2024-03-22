Массовые перебои в работе Telegram после теракта в «Крокус сити холле»

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Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в концертном здании «Крокус сити холл» в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости эксперт Муртазин.
О произошедшем стало известно вечером 22 марта.
Неизвестные вооруженные мужчины ворвались в здание "Крокуса" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник".
По информации властей, количество пострадавших в результате теракта превысило 100 человек, 40 погибли.
В концертном зале продолжается пожар. На месте работают пожарные службы, задействованы вертолеты.
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Неизвестные вооруженные мужчины ворвались в здание "Крокуса" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник".
В концертном зале продолжается пожар. На месте работают пожарные службы, задействованы вертолеты.
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Анастасия Хохлова