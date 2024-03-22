В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

Фото: kremlin.ru
Власти Ленинградской области решили ввести режим повышенной готовности на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщают РИА Новости.
Прежде сообщалось, что в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" в Краногорске произошел теракт. Неизвестные в упор расстреливали людей, которые пришли на концерт. В настоящее время в здании пожар. Экстренные службы предпринимают все меры по ликвидации возгорания.
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