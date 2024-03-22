Воробьёв: состояние четверых пострадавших в «Крокус Сити Холле» тяжёлое

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Четверо госпитализированных после ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Произошла трагедия. Мы здесь, в «Крокусе». Работают пожарные. Площадь возгорания заметная. 21 человек ранен и госпитализирован. Четыре - в тяжёлом состоянии», – сказал глава региона.В зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Оно полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля.
С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек. В МЧС региона добавили, что для тушения огня задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание, ещё один готовится к вылету.
Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
Главное следственное управление СКР возбудило по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
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Лора Луганская