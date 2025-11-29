Массовый отзыв самолетов Airbus может привести к отмене рейсов

29 ноября 2025, 02:06

Airbus отзывает почти половину всего мирового парка самолётов A320

Фото: istockphoto / rebius

Масштабный отзыв самолётов объявил концерн Airbus. Почти половина мирового парка лайнеров семейства A320 подлежит срочной проверке и модернизации, передает агентство Reuters.