Массовый отзыв самолетов Airbus может привести к отмене рейсов
Масштабный отзыв самолётов объявил концерн Airbus. Почти половина мирового парка лайнеров семейства A320 подлежит срочной проверке и модернизации, передает агентство Reuters.
Решение о массовом отзыве связано с обнаруженной проблемой в системах управления полётом. По данным компании, интенсивное солнечное излучение может негативно влиять на критически важные данные бортовых систем.
Поводом к проверке стал серьёзный инцидент, произошедший в октябре на борту одного из лайнеров во время перелёта из Канкуна в Ньюарк. Тогда воздушное судно неожиданно потеряло высоту, что привело к травмам пассажиров и аварийной посадке.
Авиакомпании получили предписание приостановить эксплуатацию самолётов до проведения необходимых технических работ. Хотя обновление программного обеспечения занимает несколько часов, для части флота потребуется более серьёзный ремонт с заменой оборудования.
Производитель признал, что эти меры могут вызвать определённые неудобства для пассажиров и сбои в расписании полётов.
Читайте также: