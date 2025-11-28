Беспилотники атаковали танкер в Черном море
В Черном море танкер Virat, предположительно, атаковали беспилотные катеры. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Судно получило серьезные повреждения, находясь в 35 милях от берегов Турции. По предварительным данным, по нему ударили несколько безэкипажных катеров. Танкер шёл под гамбийским флагом и направлялся в Россию. Согласно полученной информации, экипаж корабля не пострадал.
По уточненной информации, танкер Virat атаковали пять дистанционно управляемых плавсредств. Удар пришелся по машинному отделению, в котором наблюдается задымление. Сейчас корабль постепенно погружается под воду.
Ранее еще один танкер получил повреждения в Черном море недалеко от турецких берегов. Он двигался в сторону порта Новороссийска.
