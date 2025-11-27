В Перми дети чуть не пострадали из-за загоревшегося пауэрбанка
В пермской квартире произошёл пожар из-за оставленного на диване пауэрбанка. Инцидент случился ночью, когда жильцы уже спали.
Как сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, семья проснулась от запаха дыма и увидела, что диван полыхает. Взрослые успели потушить огонь своими силами до приезда пожарных, благодаря чему никто не пострадал.
Ранее стало известно, что пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний. Самолет выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул. Из-за происшествия экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхай-Пудун.
