Около 300 человек эвакуировали с территории горящего склада в Татарстане

28 ноября 2025, 23:20

Фото: istockphoto / abadonian

Серьезный пожар произошел на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Республике Татарстан. Возгорание случилось на складском помещении, где хранились аккумуляторы, пишет Телеграм-канал Mash.





Согласно полседним данным, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров. Сотрудники ОЭЗ в составе более 300 человек самостоятельно покинули здание.



«Пожар произошел на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга"», — заявили в пресс-службе ОЭЗ.