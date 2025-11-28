Около 300 человек эвакуировали с территории горящего склада в Татарстане
Серьезный пожар произошел на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Республике Татарстан. Возгорание случилось на складском помещении, где хранились аккумуляторы, пишет Телеграм-канал Mash.
Согласно полседним данным, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров. Сотрудники ОЭЗ в составе более 300 человек самостоятельно покинули здание.
«Пожар произошел на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга"», — заявили в пресс-службе ОЭЗ.Для борьбы с огнем спасатели привлекли дополнительные силы, в том числе пожарный вертолет. Специалисты продолжают работу по локализации и ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.