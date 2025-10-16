Массовый сбой зафиксирован на платформе YouTube

16 октября 2025, 03:08

Фото: istockphoto / pressureUA

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе известного видеохостинга YouTube. Это следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в работе интернет-ресурсов.