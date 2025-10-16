Массовый сбой зафиксирован на платформе YouTube
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе известного видеохостинга YouTube. Это следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в работе интернет-ресурсов.
Наибольшее количество жалоб поступило из США, где свои отзывы оставили 268 тысячи пользователей. Кроме того, множество сообщений о сбоях YouTube пришли из Великобритании (62 тысячи) и Японии (19 тысяч).
YouTube представляет собой крупнейшую платформу для размещения и просмотра видеоконтента. Сервис позволяет пользователям загружать собственные материалы, просматривать публикации других авторов и участвовать в обсуждении роликов посредством комментариев.
Читайте также: