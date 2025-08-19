В работе Starlink случился масштабный сбой во время встречи Трампа и Зеленского
Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink были зафиксировали по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки интернет-ресурсов.
Первые сообщения о проблемах начали поступать около 20:20 по московскому времени 18 августа. Сильный сбой в работе сервиса совпал с периодом времени встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.
Наибольшее число жалоб поступило из США — свыше 40 тысяч. Значительное количество обращений также было зарегистрировано в Канаде, Великобритании, Германии, Мексике и других странах.
Также Downdetector зафиксировал проблемы в работе YouTube, хотя и в меньших масштабах — пиковое значение не превысило всего лишь 350 жалоб. Основная часть пользователей (76%) жаловалась на качество стримингового видео, 14% отмечали неполадки с сайтом, а 10% — с мобильным приложением.
