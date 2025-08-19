В работе Starlink случился масштабный сбой во время встречи Трампа и Зеленского

19 августа 2025, 01:52

Фото: iStock/AdrianHancu

Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink были зафиксировали по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки интернет-ресурсов.