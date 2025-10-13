В Подольске оборудовали датчиками около 90 котельных

13 октября 2025, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

«Умные датчики» автоматизированного контроля установили в 86 котельных городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Датчики контролируют работу источника тепла, давление в трубах и температуру теплоносителя. Информация с датчиков поступает в диспетчерскую службу в режиме реального времени.





«Если в показаниях появляются какие-то отклонения, на объект немедленно выезжает дежурная бригада и устраняет все неполадки», — пояснил заместитель гендиректора компании ТЭК-2 Евгений Пятин.