В Подольске оборудовали датчиками около 90 котельных

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

«Умные датчики» автоматизированного контроля установили в 86 котельных городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Датчики контролируют работу источника тепла, давление в трубах и температуру теплоносителя. Информация с датчиков поступает в диспетчерскую службу в режиме реального времени.

«Если в показаниях появляются какие-то отклонения, на объект немедленно выезжает дежурная бригада и устраняет все неполадки», — пояснил заместитель гендиректора компании ТЭК-2 Евгений Пятин.
Он добавил, что оперативность получения информации с датчиков позволит специалистам быстрее реагировать на сбои, оперативно проводить ремонтные работы и возвращать оборудование в штатный режим функционирования.
