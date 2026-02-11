Массовое отравление в петербургской школе: заболели 96 человек, 84 из них дети
В Санкт-Петербурге зафиксирован случай массового отравления в средней общеобразовательной школе №39 Невского района. Об этом сообщает BAZA.
С 4 по 11 февраля острые кишечные расстройства почувствовали 96 человек, из которых 84 — дети школьного возраста.
Отмечается, что большинство заболевших получили медицинскую помощь амбулаторно, однако девять детей были госпитализированы для более тщательного обследования и лечения. Причины вспышки инфекции пока уточняются, специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
Родителям и педагогам рекомендовано усилить меры гигиены и следить за самочувствием учащихся, чтобы предотвратить новые случаи заражения.
