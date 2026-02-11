Массовое отравление в петербургской школе: заболели 96 человек, 84 из них дети

11 февраля 2026, 16:25

В Санкт-Петербурге девять школьников оказались в больнице с кишечной инфекцией

Фото: Istock / Washdog

В Санкт-Петербурге зафиксирован случай массового отравления в средней общеобразовательной школе №39 Невского района. Об этом сообщает BAZA.