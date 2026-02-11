Молодого парня задержали за сбор информации для украинской военной разведки

11 февраля 2026, 15:55

В ДНР задержали агента военной разведки Украины, собиравшего сведения о ВС РФ

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Донецке сотрудники УФСБ России задержали молодого человека, который собирал информацию для украинской военной разведки. Об этом пишет РИА Новости.