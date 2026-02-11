Молодого парня задержали за сбор информации для украинской военной разведки
В Донецке сотрудники УФСБ России задержали молодого человека, который собирал информацию для украинской военной разведки. Об этом пишет РИА Новости.
Ему всего восемнадцать лет. Юноша установил контакт с представителями ГУР МО Украины через мессенджер Telegram. Он передавал данные о расположении российских воинских частей на территории ДНР. Кроме того, задержанный размещал запрещенную символику на зданиях в общественных местах Донецка по указанию своих кураторов. Следственные органы УФСБ возбудили уголовные дела против него.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: