Раскрыта причина нападения студента с ружьем на российский техникум

11 февраля 2026, 15:26

Mash: Студент пришел в техникум Анапы с ружьем, потому что ему не отдали диплом

Фото: iStock/guruXOOX

В Анапе студент пришел в индустриальный техникум с ружьем. Причиной его агрессивного поведения стало недовольство отсутствием диплома, за который он заплатил более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.