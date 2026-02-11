Раскрыта причина нападения студента с ружьем на российский техникум
В Анапе студент пришел в индустриальный техникум с ружьем. Причиной его агрессивного поведения стало недовольство отсутствием диплома, за который он заплатил более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Согласно информации от одногруппников, юноша не получил документ об образовании и решил действовать радикально. Стрелка задержали росгвардейцы. У него был разгрузочный жилет с патронами. Промышленная улица, где случилась стрельба, полностью перекрыта для обеспечения безопасности. Власти проводят расследование обстоятельств инцидента.
Студенты прятались под столами, а в коридорах звучали хлопки, которые сначала приняли за что-то безобидное. Что известно о нападении, количестве жертв и самом стрелке — в материале «Радио 1».
