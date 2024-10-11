В центре «Активное долголетие» провели мастер-класс «Фотошоп в телефоне»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
11 октября в центре «Активное долголетие» на Заводской улице преподаватель компьютерной грамотности Светлана Сорокина провела мастер-класс «Фотошоп в телефоне». Участники занятия изучили, как применять популярные программы для редактирования, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Подобные мероприятия помогают пожилым людям не только приобрести новые навыки, но и обрести уверенность в использовании современных технологий. Они могут использовать полученные знания в повседневной жизни, например, для общения в социальных сетях или создания ярких фотоальбомов.
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Дайана Хусинова