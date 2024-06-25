Мастер-класс по правилам дорожного движения провели в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье внедрили интерактивный метод обучения, который помогает стать настоящим знатоком ПДД. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Подмосковная система контроля БДД «МВС Груп», Госавтоинспекция и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» организовали для детей творческий мастер-класс «Рисуем дорожный знак». Мероприятие прошло в дошкольном отделении Аэрокосмического лицея.
Госавтоинспекция рассказала о правилах перехода дороги и использования светоотражающих элементов. Волонтеры «МВС Груп» вручили детям браслеты и раскраски, которые можно скачать на сайте Минтранса Подмосковья.
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«Главная задача транспортных и образовательных ведомств при поддержке бизнеса и общественных организаций - сохранить человеческие жизни. В проектах по пропаганде БДД среди самых маленьких мы применяем современные форматы подачи сложной информации. В вопросах безопасности важно быть с детьми на одной волне - и это уже не тренд, а традиция. Уверенна, что внедрение интерактивных игровых практик в изучение ПДД будет способствовать повышению культуры поведения в дорожно-транспортной среде и снижению аварий с участием детей», — поделилась представитель РОО «СБДД» Ольга Попова.
Госавтоинспекция рассказала о правилах перехода дороги и использования светоотражающих элементов. Волонтеры «МВС Груп» вручили детям браслеты и раскраски, которые можно скачать на сайте Минтранса Подмосковья.
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Мира Полтева