В Подмосковье заработал «быстрый проход» для пассажиров-льготников

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье заработал «быстрый проход» для пассажиров федеральной категории льготников. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С 22 июня для людей с ограниченными возможностями, ветеранам боевых действий, труженикам тыла доступна функция быстрого прохода к поездам на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами.
Кроме этого, при проезде за пределами зоны действия услуги «быстрый проход» пассажиру необходимо оформить отдельный разовый льготный билет в пригородной кассе или билетном автомате. Подробнее о зоне действия льготы и правилась его использования можно ознакомится на официальном сайте министерства.
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«Федеральне льготники могут раз в год обращаться в билетную кассу и активировать функцию на социальной карте. Главное — соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться в билетную кассу», — отметили в пресс-службе министерства.
Кроме этого, при проезде за пределами зоны действия услуги «быстрый проход» пассажиру необходимо оформить отдельный разовый льготный билет в пригородной кассе или билетном автомате. Подробнее о зоне действия льготы и правилась его использования можно ознакомится на официальном сайте министерства.
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Мира Полтева