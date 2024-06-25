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На шести дорогах Подмосковья починили пешеходные ограждения

25 июня 2024, 16:02

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Пешеходные ограждения восстановили на региональных дорогах в шести округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения, в частности, отремонтировали, на Волковском шоссе в Мытищах, улице Жуковского в Жуковском, на Томилинской улице в Дзержинском и улице Жуковского в Луховицах», — говорится в сообщении.
Кроме того, пешеходные ограждения восстановили на Центральной улице в солнечногорском селе Алабушево и на Центральной улице в посёлке Индустрия городского округа Коломна.



В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы пешеходы не могли выйти на проезжую часть, а также для того, чтобы машины не заезжали на тротуары.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто
25 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/djedzura

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля в ГАИ. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что нововведения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». С данной инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

В ноябре 2023 года данный проект был принят в первом чтении. Новый закон будет распространяться как на постановку авто на госучет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

Согласно нововведениям, водителям, которые хотят продать машину, разрешат сразу снимать ее с учета в ГАИ, а не через десять суток после обращения.

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Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
25 июня 2024, 15:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Дольщики проблемного жилого комплекса «Митино Дальнее» в Химках получают ключи от квартир, долгожданную недвижимость передали уже 644 семьям из 868, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Когда нас передали Химкам, мы очень обрадовались. Сразу почувствовали разницу. Уровень решения вопросов совершенно другой. Очень хорошая команда администрации», – отметила участница долевого строительства ЖК «Митино Дальнее» Лариса Самойлюченко.
ЖК «Митино Дальнее» начали возводить в 2014 году. А в 2019 году застройщик ОО «Даналит» объявил себя банкротом. В 2020 году строительство жилого комплекса удалось возобновить, а в 2021 году права на реализацию проекта были переданы подмосковному Фонду защиты прав дольщиков.

Сейчас в ЖК «Митино Дальнее» в эксплуатацию ведены восемь многоквартирных корпусов.

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«70% рецидивов»: Член СПЧ Кабанов высказался о маньяках в зоне СВО
Член СПЧ Кабанов: за маньяками, вернувшимися из зоны СВО, нужен контроль
25 июня 2024, 15:02

Фото: IStock/Tunatura

Не стоит отправлять маньяков в зону специальной военной операции, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
«У меня неоднозначное отношение к этой позиции. Мы обсуждали это с коллегами и моими боевыми товарищами, которые находятся в зоне СВО. Я скажу, что у большинства отрицательное отношение к подобным историям. Понятно, что люди, которые почти 20 лет находились в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики», — пояснил он.

Общественник напомнил, что после возвращения людей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, с зоны СВО в 70% случаев происходит рецидив. Эти цифры говорят о необходимости установления особого контроля за бывшими преступниками и использования специальных браслетов. Несмотря на нарушение конституционных прав граждан, спасенная человеческая жизнь будет гораздо важнее, резюмировал Кабанов.

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«Мясной генерал»: кем оказался новый командир ВСУ и зачем он притворился беженцем в Запорожье
Зеленский назначил Гнатова командующим ВСУ: чем известен, за что приговорен в РФ
25 июня 2024, 15:00

Фото: istockphoto/undefined undefined

Президент Украины Владимир Зеленский вновь произвел ротацию в рядах украинской армии. С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. О том, за что новый командир приговорен в РФ к 28 годам лишения свободы и почему его называют «мясным генералом» расскажет редакция «Радио 1».

Андрей Гнатов: чем известен


С 2016 по 2018 годы Гнатов руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 годы являлся командиром формирования. Весной 2022 года в составе группы он принимал участие в битве за Мариуполь, однако уже через несколько дней после начала ожесточенного сопротивления бросил свой личный состав и под видом беженца сбежал в Запорожье.

Затем Гнатов командовал уже Сухопутными войсками ВСУ. По данным украинских СМИ, он отвечал за оборону Бахмута (Артемовска) совместно с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским. Военачальник также возглавлял оборону Николаева и руководил боевыми действиями в Херсонской области.

Гнатов заочно осужден в России


В России Гнатов заочно приговорен к 28 годам колонии. Его обвиняют в военных преступлениях. Установлено, что Гнатов лично отдавал приказы об обстреле населенных пунктов ДНР в 2019 году. Из-за его распоряжения погибли мирные жители региона. Кроме того, Гнатов обвиняется в совершении террористических актов в Горловке и Новоазовском.

Гнатова прозвали «мясным» генералом


Прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат.

Еще одним крупным кровопролитием закончился конфликт Гнатова с националистами из 67-й отдельной мотострелковой бригады. Из-за разных взглядов у военных командиров произошла стычка, переросшая в вооруженное противостояние.

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В Подмосковье упростили получение слуховых аппаратов и протезов
25 июня 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оформить бесплатное получение слуховых аппаратов и протезно-ортопедических изделий в Московской области стало проще: теперь при подаче заявки не нужно предоставлять медицинскую справку, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Мы упростили процесс оформления документов для жителей: по новым правилам при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», — пояснила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, теперь не понадобится также направление в протезную организацию: всех нуждающихся будут обеспечивать изделиями согласно электронным спискам.

В министерстве добавили, что в Московской области ежегодно около 3 тысяч нуждающихся получают слуховые аппараты, протезы и прочие ортопедические изделия. Подать заявку на эту услугу можно через региональный госпортал.

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В Подмосковье при сортировке мусора нашли золотой ключ и раритетный приёмник
25 июня 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Трехпрограммный советский радиоприёмник и ключницу «Золотой ключик на удачу» обнаружили на сортировочной ленте в одном из подмосковных комплексов по переработке отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Недавно был найден знаменитый трехпрограммник — радиоприемник, который был популярен в домах 30 лет назад. Этот экспонат отличался от других отечественных моделей наличием ЖК-дисплея для отображения времени. Также на сортировке была обнаружена ключница «Золотой ключик на удачу», — говорится в сообщении.

Оба предмета стали экспонатами в филиалах музея «Культурный слой». Все предметы, собранные в этом музее, были когда-то выброшены их владельцами, однако внимание работников и грамотная система сортировки помогла спасти эти предметы от уничтожения. Некоторые из этих вещей немало стоят, а некоторые обладают исторической ценностью.

Филиалы музеев «Культурный слой» расположены в КПО «Нева» в Солнечногорске и КПО «Восток» в Егорьевске.

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Эксперт обвинил Apple в колониальной политике и призвал покупать российские аналоги
Интернет-эксперт Букштейн: на российском рынке большое количество аналогов Apple
25 июня 2024, 14:10

Фото: istockphoto / Uladzimir Zuyeu

В Госдуму внесен проект, обязывающий продавать телефоны и планшеты только с доступом к RuStore.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с «Радио 1» рассказал, что серьезные большие российские банки не могут человеку дать возможность скачать их приложение в App Store из-за запрета.

«Это колониальная политика. Эту тему поднимают уже давно. Apple стоял твердо на своей позиции. То есть получать доходы с миллионов реализованных аппаратов можно, а дать пользователю нормально функционировать нельзя. В RuStore можно скачивать и нужно. Но решили уже дойти до законодательного решения, потому что несколько лет уговаривали — ни в какую. Тем более, что сейчас Apple не поставляет напрямую свою продукцию», — поделился спикер.

Он добавил, что за большую стоимость смартфонов покупателю придется еще и «извращаться и что-то придумывать, чтобы скачать программу российского предприятия».

«На сегодняшний день на российском рынке достаточно большое количество аналогов продукции Apple. Для массового пользователя эти все «возможности» не особо то и нужны. <…> Нужно было принять такой законопроект давно, но боялись нарушить рынок. А сейчас, когда компания самостоятельно его покинула, потери для пользователей никакой нет», — подчеркнул Леонтий Букштейн.

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Новый детский сад на 300 мест построят в Пушкинском округе
25 июня 2024, 14:07

Фото: ресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкино появится новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Новый детсад будет расположен вблизи улицы Зеленая роща.Новость о том, что в округе появится новое дошкольное учреждение, вызвало позитивную реакцию жителей.

«Новое современное учреждение рассчитано на комфортное размещение 12 групп воспитанников от 2 до 7 лет. В рамках реализации проекта будет создано 62 новых рабочих места. Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик будущего детского сада. Также по проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с озеленением», — поделились в пресс-службе.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе сочинений
25 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся Подмосковья могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу сочинений. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций пройдет в три этапа.

«Конкурс проводится среди четырех возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Тематические направления проекта охватывают широкий спектр культурных и научных тем, отмечая значимые юбилеи и важные события в истории России», — поделились в министерстве.

В рамках конкурса учащиеся могут прислать работы в жанре рассказа, сказки, письмо, дневника и заочной экскурсии. Полную информацию о конкурсе и анкету на участие можно найти найти на официальном сайте акции «Всероссийский конкурс сочинений».

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