На шести дорогах Подмосковья починили пешеходные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пешеходные ограждения восстановили на региональных дорогах в шести округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения, в частности, отремонтировали, на Волковском шоссе в Мытищах, улице Жуковского в Жуковском, на Томилинской улице в Дзержинском и улице Жуковского в Луховицах», — говорится в сообщении.Кроме того, пешеходные ограждения восстановили на Центральной улице в солнечногорском селе Алабушево и на Центральной улице в посёлке Индустрия городского округа Коломна.
В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы пешеходы не могли выйти на проезжую часть, а также для того, чтобы машины не заезжали на тротуары.
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Лев Каштанов