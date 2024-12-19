Мать американского журналиста попросила у Путина помощи в поисках сына

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Мать американского журналиста Остина Тайса попросила президента России Владимира Путина помочь ей в поисках сына. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Остин Тайс пропал в Сирии около 10 лет назад. По мнению матери журналиста, связи президента РФ в Сирии могут помочь ей найти Остина.
Согласно комментарию матери для телеканала, она обращается к влиятельным людям, которые помогут ей найти Остина. Свою просьбу к Путину она объясняет тем, что после длительного присутствия в Сирии военные РФ могут иметь информацию, с помощью которой получится отыскать сына.
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