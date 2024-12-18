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ГД приняла законопроект, защищающий медицинских работников от уголовной ответственности

Врачей освободили от уголовной ответственности по статье 238
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Государственная дума Российской Федерации утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на защиту медицинских работников от уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно внесенным поправкам, данная статья, предусматривающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, больше не будет применяться к медицинской деятельности врачей.

Во время пленарного заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул важность данного решения для системы здравоохранения. Инициатива была представлена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами.



Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал принятие законопроекта «эпохальным событием» для всей системы здравоохранения. Он отметил, что новые изменения будут иметь ключевое значение для врачей, обеспечивая им защиту от неоправданных уголовных преследований и создавая более безопасные условия для оказания медицинской помощи.

В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкоголя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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NASA: миссия по возврату экипажа Starliner на Землю стартует в марте 2025 года
18 декабря 2024, 06:51

Фото: iStock/Михаил Руденко

Космический корабль Crew-10 отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2025 года и заберет экипаж Starliner, который застрял на станции. О планировании полета Crew-10 на март будущего года сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года», — сообщает NASA.
В подготовке к миссии участвуют астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и российский космонавт Кирилл Песков.

По информации НАСА, экипаж Starliner (Барри Уилмор и Сунита Уильямс) вернется на Землю только после прибытия Crew-10 на МКС.

Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с NASA, был запущен в первый пилотируемый полет с участием астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс 5 июня. Они должны были вернуться через неделю после начала испытательной миссии. Однако из-за неполадок на станции было решено отправить Starliner на Землю без экипажа, и астронавты все это время оставались на МКС.

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#космонавт
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Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
18 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/travelview

Российская резолюция о борьбе с героизацией нацизма была принята Генеральной ассамблеей ООН. Документ получил поддержку 119 стран.
Однако 53 государства, включая США, Германию и Украину, высказались против. Еще 10 стран воздержались от голосования, передает РИА Новости.

В резолюции содержится призыв к принятию мер в области законодательства и образования с целью предотвращения пересмотра истории и результатов Второй мировой войны.

Авторы документа осуждают пропаганду нацизма, включая попытки героизации режима через рисунки и граффити, которые наносятся на памятники жертвам Второй мировой войны с целью их осквернить.

Однако в принятую резолюцию также включена поправка, которая утверждает, что РФ стремилась оправдать военную операцию борьбой с неонацизмом. Россия от поправки дистанцировалась.

«Мы дистанцируемся от политизированного параграфа четыре оперативной части, который не имеет к резолюции никакого отношения», — пояснила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

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Выяснилось, что в США планируют скорое размещение ядерного оружия в Европе
Telegraph: в ближайшие пару лет США разместят ядерное оружие в Великобритании
18 декабря 2024, 01:44

Фото: iStock/G_Royal

США планируют разместить тактическое ядерное оружие на территории Великобритании в течение ближайших лет.
Согласно информации, опубликованной в газете Telegraph, в настоящее время американская сторона активно занимается строительством нового хранилища для этого оружия на военной базе Лейкенхит.

«Некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — сообщает автор статьи.
Также подчеркивается, что в Европе уже находится около 100 атомных бомб B61, произведенных в США.

11 декабря сообщалось, что США также разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику».

В свою очередь 17 декабря в Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США.

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#ядерное оружие
#великобритания
#европа
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Трамп официально набрал на выборах нужное для победы число голосов выборщиков
CNN: на выборах Трамп набрал 304 голоса выборщиков США и официально победил
18 декабря 2024, 00:42

Фото: iStock/lucky-photographer

На выборах президента США Дональд Трамп официально подтвердил свою победу, получив необходимое количество голосов выборщиков. По данным CNN, решающую роль в этом сыграли 40 голосов от штата Техас, которые были присуждены Трампу на заседании во вторник.
Хотя выборы состоялись 5 ноября, формальное утверждение победителя стало возможным благодаря голосованию коллегии выборщиков.

В итоге Трамп набрал 304 голоса, что значительно превышает необходимый минимум в 270. Его оппонентка Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, получила 167 голосов.

Ранее стало известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, скорее всего, захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима. Это — одна из причин, по которой лидеры 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря.

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#дональд трамп
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Стала известна вероятная дата нападения США на Иран
Политолог Караханов: США могут напасть на Иран в марте 2025 с подачи Израиля
18 декабря 2024, 00:13

Фото: iStock/Ruma Aktar

США могут напасть на Иран в феврале или марте 2025 года с подачи Израиля. Такое предположение высказал председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.
«Если Нетаньяху снова сможет проявить себя, он откроет путь к своему спасению, заставив США нанести ракетный удар по Ирану. Не исключено, что США нападут на Иран с подачи Израиля, и ракетная атака на Иран может состояться в феврале-марте 2025 года. Да, единственное решение Нетаньяху — напасть на Иран. Мы вступили в те дни, когда это произойдет», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Караханов добавил, что избранный президент США Дональд Трамп будет стараться компенсировать утраты, но некоторые американские элиты слишком заинтересованы в длительных войнах на Ближнем Востоке. По мнению политолога, арабский мир сейчас видит Российскую Федерацию как стабильную и надежную альтернативу Штатам.

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«Их кидают на убой»: в России показали истинное лицо Зеленского
Депутат Швыткин: отказ Зеленского от пленных говорит о необходимости свержения
18 декабря 2024, 00:10

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского вызволять пленных солдат показал его истинное лицо, подчеркнув необходимость свержения лидера киевского режима или уничтожения российскими войсками. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин и призвал украинцев критически оценить отказ Зеленского от обмена пленными с Россией.
«Зеленский в очередной раз показал свое истинное лицо циничным отношением к военнопленным, которые по той или иной причине оказались на фронте. Бойцы на фронте должны в конечном итоге задуматься над тем, что они являются заложниками ситуации Зеленского. Их кидают на убой, не задумываясь над тем, что дальше с ними будет», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Швыткин обратил внимание, что российская сторона готова сделать все для обмена и предоставления пленных, а в то время Зеленский демонстрирует себя как циничного человека, которому чужда человеческая мораль.

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#сво
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Политолог Коньков: страны Европы пытаются переложить друг на друга помощь Киеву
18 декабря 2024, 00:08

Фото: iStock/artJazz

Европейские страны пытаются переложить финансовую помощь Киеву друг на друга, что напоминает игру в «горячую картошку». Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, элиты пытаются отвлечь избирателей от внутренних проблем с помощью украинского конфликта.
«Поддержка Украины для европейцев — как «горячая картошка». Идеологически им очень хочется подначивать Киев к продолжению борьбы, к постоянному развитию убийственной стратегии, <...> а с другой стороны, в Германии начинается избирательная кампания, и, судя по всему, вопрос помощи Украине, поставок Taurus может стать ключевым», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».
В то же время депутат Верховной Рады Артем Дмитрук увидел в действиях немецкого канцлера Олафа Шольца стремление Запада к мирному соглашению. Как сообщает Общественная Служба Новостей, также украинский парламентарий указал на решение Венгрии заблокировать отправку денег Киеву из «Фонда мира» для вооружения ВСУ.

Депутат полагает, что план избранного президента США Дональда Трампа, заключавшийся в перекладывании финансировании Украины на европейские страны провалился, что создало благоприятные условия для переговоров.

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#служба
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В Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США
Чепа: обсуждение в США ядерного оружия говорит о неминуемом крахе цивилизации
17 декабря 2024, 20:35

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Обсуждение в Соединенных Штатах ядерного оружия говорит о неминуемом крахе цивилизации, считает в беседе с изданием «Лента.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«То, что они говорят, означает, что неминуем крах цивилизации. Надо больше думать об этом», — сказал парламентарий.
По мнению собеседника, должно быть сделано все, чтобы начали работать соглашения о неприменении и сокращении ядерных вооружений.

Перед этим издание New York Times провело опрос, по результатам которого ряд конгрессменов США поддержал идею о том, что президент может пользоваться ядерным оружием без учета мнения конгресса в случае нападения со стороны иностранного государства.

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Президент Грузии Зурабишвили снова заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

Названа стоящая перед правительством США угроза
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#россия
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#ядерное оружие
#госдума
#депутаты
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Президент Грузии Зурабишвили снова заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря
17 декабря 2024, 19:56

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили снова заявила, что не сдаст свой мандат по истечении ее полномочий 29 декабря, несмотря на избрание Михаила Кавелашвили новым главой государства. Об этом сообщает газета Temps.
По ее словам, ничего не изменилось. Она подчеркнула, что не откажется от своих полномочий до проведения новых парламентских выборов, а также призвала Европейский союз поддержать протестующих.

Зурабишвили заключила, что больше не поддерживает никаких контактов с правящей партией «Грузинская мечта».

Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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В Грузии выбрали нового президента

Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
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