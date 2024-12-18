ГД приняла законопроект, защищающий медицинских работников от уголовной ответственности

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Государственная дума Российской Федерации утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на защиту медицинских работников от уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно внесенным поправкам, данная статья, предусматривающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, больше не будет применяться к медицинской деятельности врачей.
Во время пленарного заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул важность данного решения для системы здравоохранения. Инициатива была представлена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал принятие законопроекта «эпохальным событием» для всей системы здравоохранения. Он отметил, что новые изменения будут иметь ключевое значение для врачей, обеспечивая им защиту от неоправданных уголовных преследований и создавая более безопасные условия для оказания медицинской помощи.
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Во время пленарного заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул важность данного решения для системы здравоохранения. Инициатива была представлена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал принятие законопроекта «эпохальным событием» для всей системы здравоохранения. Он отметил, что новые изменения будут иметь ключевое значение для врачей, обеспечивая им защиту от неоправданных уголовных преследований и создавая более безопасные условия для оказания медицинской помощи.
В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкоголя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова