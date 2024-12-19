Семейная пара и журналист из Италии попросили у Путина российское гражданство

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Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой о предоставлении им гражданства России. Об этом рассказали в URA.RU.
«Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство», — передает издание.
Как отметила журналистка телеканала «Россия 24», подобных запросов в колл-центры поступило немало. Также с такой просьбой выступил военный корреспондент Андреа Лучиди. В своем интервью Первому каналу он сообщил, что сейчас работает в зоне специальной военной операции, а его мать осталась в Италии. Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря.
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