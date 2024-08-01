Мать арестованного в США Винника опровергла информацию об обмене сына

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Александр Винник по-прежнему находится в американской тюрьме, он не знает о возможном обмене американца Эвана Гершковича на российских заключенных. Об этом рассказала мама Винника Вера, ее слова передает РИА Новости.
«Александр ничего не говорил, и он ничего не знает. Мы сейчас с ним разговаривали», — рассказала мать Винника.
31 июля сообщалось, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Под обмен должны попасть россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.
Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.
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