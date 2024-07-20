Байден высказался об осужденном в России Гершковиче

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Возвращение приговоренного к 16 годам колонии строгого режима за шпионах журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича является приоритетной задачей для правительства США. Об этом заявил президент США Джо Байден, слова которого цитирует сайт Белого дома.
Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать добиваться освобождения журналиста.
19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.
По версии следствия, Гершкович посетил Екатеринбург в марте 2023 года по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о производстве и ремонте военной техники.
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«С самого первого дня работы моей администрации у меня не было более приоритетной задачи, чем добиваться освобождения и благополучного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, несправедливо задержанных и удерживаемых за рубежом», – заявил Байден.
19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.
По версии следствия, Гершкович посетил Екатеринбург в марте 2023 года по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о производстве и ремонте военной техники.
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Александр Климов