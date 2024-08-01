Fox News: Гершкович вернётся в США 1 августа в рамках обмена заключёнными

Фото: istockphoto/FOTOKITA
Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.
С таким утверждением выступил ведущий телеканала Fox News. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что Джозеф Байден продолжит работу по обмену заключёнными с Россией вплоть до окончания своего президентского срока.
Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. По информации спецслужб, журналист занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, о работе предприятий российского военно-промышленного комплекса для последующей передачи этих сведений американской стороне.
Читайте также:
Байден высказался об осужденном в России Гершковиче
Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев
Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии
Александр Бойцов