Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника

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Жительница города Манхейм (штат Пенсильвания, США) 45-летняя Тиффани Шанель Богрофф, оставила своего 15-летнего сына в доме, где были отключены вода, отопление и газ, и ушла жить к своему любовнику, сообщает издание People.
Арест Богрофф произошел в январе после того, как полиция узнала, что ее сын проживает в заброшенном доме с выключенными коммуникациями. Информацию об этом в правоохранительные органы передали соседи.
Сама Богрофф не появлялась в городе с 13 декабря 2023 года. Коммунальные услуги были отключены в доме за неуплату в ноябре. В результате расследования стало известно, что женщина уехала к своему возлюбленному в штате Нью-Джерси. Подросток рассказал, что его мать лишь изредка появлялась в декабре, не предупреждая, когда она вернется снова.
В ходе обыска в доме были обнаружены кучи мусора и испорченной еды. Тем не менее, сын был обеспечен некоторыми продуктами, так как ему время от времени поступали денежные переводы от матери. Некий родственник периодически возил подростка в магазин и предоставлял возможность принять душ и постирать вещи у себя дома.
Богрофф была задержана в Нью-Джерси и находится в ожидании экстрадиции в Пенсильванию. На данный момент официальные обвинения ей не предъявлены.
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Сама Богрофф не появлялась в городе с 13 декабря 2023 года. Коммунальные услуги были отключены в доме за неуплату в ноябре. В результате расследования стало известно, что женщина уехала к своему возлюбленному в штате Нью-Джерси. Подросток рассказал, что его мать лишь изредка появлялась в декабре, не предупреждая, когда она вернется снова.
Богрофф была задержана в Нью-Джерси и находится в ожидании экстрадиции в Пенсильванию. На данный момент официальные обвинения ей не предъявлены.
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Артем Кузьмин