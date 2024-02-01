У россиянки забрали дочь, которую она годами держала взаперти

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В Башкирии у женщины забрали дочку, которую она на протяжении нескольких лет держала взаперти. Об этом информирует СУ СК России по региону.
По данным следствия, 31-летня мать из села Мариинский несколько лет держала свою дочь 2013 года рождения под замком, не позволяя ей посещать медицинские и образовательные учреждения. При этом, она не пускала домой учителей и сотрудников социальной защиты. За это она несколько раз привлекалась к административной ответственности.
«Должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства администрации района не был принят исчерпывающий комплекс мер с целью ограничения или лишения родительских прав матери, а также изъятии у нее ребенка», — сообщили в ведомстве.
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Алина Юрчак