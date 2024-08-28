Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына

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Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала на него иск в Швейцарии. Об этом пишет журнал Forbes.
По ее словам, Павел Дуров в период с 2021 по 2022 год применял к одному из ее детей физическое насилие. Она отмечает, что это привело к сотрясению мозга, травмам, а также проблемам со сном у её младшего сына. Кроме того, женщина утверждает, что Дуров прекратил выплачивать ей алименты в размере 15 миллионов рублей в месяц.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним находилась его спутница Юлия Вавилова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он является одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, а также других проектов. Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
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Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним находилась его спутница Юлия Вавилова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он является одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, а также других проектов. Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
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Дарья Осипова