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Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына

Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в насилии над их общим ребенком
28 августа 2024, 13:49
Фото: istockphoto /Irina_Geo

Фото: istockphoto /Irina_Geo

Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала на него иск в Швейцарии. Об этом пишет журнал Forbes.
По ее словам, Павел Дуров в период с 2021 по 2022 год применял к одному из ее детей физическое насилие. Она отмечает, что это привело к сотрясению мозга, травмам, а также проблемам со сном у её младшего сына. Кроме того, женщина утверждает, что Дуров прекратил выплачивать ей алименты в размере 15 миллионов рублей в месяц.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним находилась его спутница Юлия Вавилова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.



Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он является одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, а также других проектов. Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

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#telegram
В Долгопрудном в День города откроют благоустроенную набережную
28 августа 2024, 14:44

Фото: пресс-служба правительства МО

Вторая очередь благоустроенной набережной в Юсуповском сквере в Долгопрудном будет открыта в День города — 31 августа. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Юсуповский сквер стал точкой притяжения для всего Долгопрудного. В День города мы традиционно с набережной дадим старт масштабному параду судов. Жители очень любят эту набережную. По выходным мы традиционно проводим в расположенном там амфитеатре культурные мероприятия, концерты, которые можно посещать бесплатно», — сказал Владислав Юдин.
Отмечается, что общая площадь новой благоустроенной зоны набережной составила около 500 квадратных метров.

Кроме того, в текущем году в Долгопрудном провели реконструкцию Центрального парка. Планируется благоустроить сквер у Физтех-колледжа, парк на Островке и парк Мысово.

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#долгопрудный
#благоустройство
#андрей воробьёв
#владислав юдин
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Глава Одинцовского округа принял участие в благоустройстве школы в Звенигороде
28 августа 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В Звенигороде завершили капитальный ремонт школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина, расположенной на Спортивной улице, в благоустройстве пришкольной территории принял участие глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Внутри здания все работы закончены. Подрядная организация усилила конструкции, дверные проёмы, пол и стены. Рабочие также привели в порядок кровлю и фасад, отремонтировали входную группу, выполнили внутреннюю отделку и проложили новые инженерные коммуникации. В классах уже установлены новая мебель и учебное оборудование. Сейчас завершается благоустройство территории», — отметил Андрей Иванов.
В благоустройстве пришкольной территории приняли участие председатель муниципальной Общественной палаты Марианна Кристалинская, члены Совета депутатов Одинцовского округа Дмитрий Александров, Олег Цуцков и Станислав Улитин, а также директор Звенигородской спортшколы Владимир Любовицкий. В ходе экологической акции её участники высадили рядом со школой свыше 70 деревьев — туй и лип.

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#одинцовский городской округ
#звенигород
#школа
#благоустройство
#андрей иванов
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На международном форуме представили уникальный химкинский патриотический проект
28 августа 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На международном форуме «Женщины в защиту Отечества» представили патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Перед участниками выступили директор школы №8 и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева. Она презентовала ключевые мероприятия проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями собирают помощь участникам спецоперации и их семьям, работают волонтёрами в зоне СВО.
«Наш новый общественный проект можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с самого раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. «Химки. Успех в единстве поколений» по достоинству оценили и участники форума», – поделилась Игнатьева.
Как отметили в администрации, новый проект вызывает интерес и поддержку у большинства химчан. В рамках проекта для жителей регулярно организуют различные патриотические мероприятия. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты. Со старта реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч.

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#химки
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#патриотизм
#воспитание
#подмосковье
#московская область
#форум
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Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
Мошенники под видом замены счетчиков взламывают аккаунты на Госуслугах
28 августа 2024, 14:08

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники начали использовать легенду об установке или замене бытовых счетчиков, чтобы взламывать аккаунты на Госуслугах. О новой схеме аферистов рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
По данным куратора, аферисты действуют от имени Россетей, они сообщают пользователям о необходимости замены приборов учета электроэнергии.
«Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», – сообщила Храпунова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать звонки с номера 900 в мессенджерах. Жертвам предлагают переустановить приложение банка, после чего клиент теряет сбережения.

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#сбережения
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В Подмосковье выполнили 90% годовой программы по ремонту дорог
28 августа 2024, 13:58

Фото: istockphoto/artoleshko

880 региональных и муниципальных дорог отремонтировали в Московской области, выполнение годового плана достигло 90%, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время отремонтировали уже 880 муниципальных и региональных дорог, уложив около 960 км нового покрытия, что составляет 90% от плана работ на этот год. Полностью ремонт завершили в 19 городских округах», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

В министерстве также отметили, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работники Мосавтодора обновили покрытие на 192 участках региональных дорог. Работы продолжаются ещё более чем на 30 автодорогах. А на муниципальной сети отремонтировали 688 дорог протяжённостью около 406 км.

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#подмосковье
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«Под открытым небом»: Синоптик рассказал, какой будет погода во время школьных линеек
Синоптик Вильфанд: школьные линейки пройдут под открытым солнечным небом
28 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/batuhan toker

Москву и Подмосковье продолжает радовать теплая и солнечная погода.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Радио 1» сообщил, что последняя неделя августа по климату соответствует теплому самому периоду июля в Воронеже.
«Погода совершенно необычная. Температура вчера была 30,4 градуса, она на 7-6 градусов выше нормы. Последняя неделя августа по климату соответствует самому теплому периоду июля в Воронеже. Еще симпатично, что ультрафиолетовый индекс в такую погоду невысок — 2-3 условные единицы, можно безбоязненно загорать. Ультрафиолет сейчас полезный», — сказал эксперт.

Он добавил, что, начиная с четверга, температура понизится до 26-27 градусов, а на следующей неделе будет солнечно и малооблачно.

«Погодой управляет сейчас мощной антициклон, а для него характерны нисходящие по вертикали движения воздуха, которые подавляют облакообразование. До конца недели температура воды повысится до 21 градуса, а в малопроточных водоемах, озерах до 22. В конце августа и начале сентября восстанавливается купальный сезон. Школьные линейки, собрания студентов в вузах пройдут под открытым небом — в хорошей обстановке», — поделился синоптик.

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В России впервые запустили беспилотный поезд
РЖД запустили на МЦК первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка»
28 августа 2024, 13:32

Фото: iStock/InnaPoka

Российские железные дороги запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка». Об этом информирует РИА Новости.
Несмотря на то, что этот поезд управляется автоматически, в кабине все же присутствует машинист, который открывает или закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. В РЖД уточнили, что это третий уровень автоматизации.

Первый свой рейс поезд осуществил на одной из станций МЦК, где его встречали первые пассажиры и журналисты. Отмечается, что поезд сам замедлился и остановился. Когда все люди зашли в вагон и сели, машинист закрыл двери, после чего поезд сам отправился в путь.

Ранее беспилотная «Ласточка» курсировала по МЦК только в рамках испытаний и подготовки к запуску. Теперь она будет регулярно ездить на МЦК в общем потоке вместе с обычными поездами, управляемыми машинистами.

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#ласточка
#люди
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Глава Одинцовского округа Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде
Глава Одинцова Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде
28 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями звенигородского микрорайона Супонево проверил ход работ по благоустройству нового городского парка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идёт благоустройство парка в Супонево. Там уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортплощадки, которая зимой будет превращаться в каток. Готова площадка для собак, обустроить которую очень просили жители. Ею уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка – в три раза больше нынешний», – рассказал Иванов.
Он добавил, что планируется также разбить детские площадки, а в будущем году – построить павильоны, сцену и входную группу.

По итогам инспекции Иванов поручил ликвидировать в парке все сухостойные деревья.

Как отметили в администрации, в парке Супонево будут предусмотрены зоны как для спортивного, активного отдыха, так и для «тихого».

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#андрей воробьёв
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#звенигород
#парк
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные школы приёмных родителей окончили около 30 тысяч человек
28 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области работает 69 школ приёмных родителей, за 12 лет с открытия этих учебных заведений курсы там прошли около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«У нас функционирует 69 школ приёмного родителя, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Ежегодно в регионе насчитывается более двух с половиной тысяч выпускников этих школ», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Ученики школ приёмных родителей получают базовые знания по педагогике, психологии и медицине, а также информацию о юридической защите прав и интересов ребёнка. Продолжительность курса составляет 80 часов. В программе есть групповые и индивидуальные, а также очные и дистанционные занятия. Кроме того, организуются визиты в семейные центры и приёмные семьи.

Полная информация о работе подмосковных школ приёмных родителей размещена на сайте «Усыновление в Московской области».

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#минсоцразвития мо
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