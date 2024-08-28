Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына

Вторая очередь благоустроенной набережной в Юсуповском сквере в Долгопрудном будет открыта в День города — 31 августа. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Юсуповский сквер стал точкой притяжения для всего Долгопрудного. В День города мы традиционно с набережной дадим старт масштабному параду судов. Жители очень любят эту набережную. По выходным мы традиционно проводим в расположенном там амфитеатре культурные мероприятия, концерты, которые можно посещать бесплатно», — сказал Владислав Юдин.

Отмечается, что общая площадь новой благоустроенной зоны набережной составила около 500 квадратных метров.Кроме того, в текущем году в Долгопрудном провели реконструкцию Центрального парка. Планируется благоустроить сквер у Физтех-колледжа, парк на Островке и парк Мысово.Глава Одинцовского округа принял участие в благоустройстве школы в ЗвенигородеДолгопрудный присоединился к сбору гуманитарной помощи для Курской областиДолгопрудненские врачи вернули возможность ходить упавшему с высоты пациенту